Популярні іспанські острови вводять нові обмеження для туристів: стосуються пляжів

На Балеарських островах запускають додаток для моніторингу заповнюваності пляжів.

Туристи, які прямують на популярні іспанські Балеарські острови, такі як Майорка, зіткнуться з новими обмеженнями при відвідуванні пляжів вже у 2026 році.

Спеціальний додаток стежитиме, чи є місця на пляжах

Президент Балеарських островів Марга Прохенс на Міжнародній туристичній виставці (FITUR) в Мадриді оголосила про запуск "новаторського" додатка для моніторингу заповнюваності пляжів в рамках нової спроби боротьби з їхньою переповненістю, пише Express.

Починаючи з другого кварталу 2026 року, додаток дозволить користувачам відстежувати завантаженість найпопулярніших пляжів, температуру води і підняття прапорів, повідомила чиновниця.

За словами Прохенс, на "сотнях" пляжів будуть встановлені спеціальні датчики. Паралельно буде запущена веб-платформа для збору туристичних даних, відкрита для адміністрацій, широкої громадськості та операторів, з метою переходу до управління на основі точної і загальнодоступної інформації.

"Це дозволить адміністраціям перенаправляти потоки, а туристам і місцевим жителям – приймати рішення, які забезпечать більший комфорт і спокій", – сказала вона.

Одночасно чиновниця підкреслила прогрес у десезонізації туризму на Балеарських островах і трансформації існуючої моделі, включаючи такі заходи, як узгодження туристичного податку і надання певних пільг для відпочинку в низький сезон.

Варто зазначити, що запуск додатка збігається зі значним скороченням кількості пляжних меблів. Так, у Пальмі до 2026 року буде прибрано близько 1700 шезлонгів, тобто приблизно 20% від загальної кількості, щоб звільнити більше вільного простору для місцевих жителів і боротися з ерозією пляжу.

Надмірний туризм на Майорці

Як повідомляв УНІАН.Туризм, протягом останніх років на Балеарських островах розгорнулася запекла боротьба з надмірним туризмом на тлі скарг місцевих жителів. Іноді доходило до того, що туристів спеціально заманювали в небезпечні райони.

У свою чергу місцева влада вжила низку жорстких заходів, щоб стримувати небажані туристичні потоки і боротися з неналежною поведінкою туристів. Зокрема, на місцевих пляжах ввели багато обмежень, деякі з яких, як, наприклад, заборона нудизму або спортивних ігор, навіть викликали суперечки між місцевими чиновниками.

