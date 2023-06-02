До топ-3 найкращих країн для індивідуальних подорожей потрапили Хорватія, Мальта і Словенія.

Індивідуальні подорожі набирають популярність по всьому світу, причому навіть серед тих туристів, у кого насправді є пара або компанія для спільного відпочинку – просто людям стало цікаво досліджувати світ поодинці. Не дарма ж це один з основних туристичних трендів на 2023 рік.

Нове дослідження, проведене експертами з подорожей Bounce, виявило найкращі напрямки в Європі в цьому році для індивідуальних мандрівників, пише Express.

Відзначається, що дослідники вивчили кількість туристичних пам'яток і доступність до них, ціни на проживання та харчування, середню температуру і безпеку в різних європейських країнах.

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Очолила рейтинг Хорватія, отримавши високі оцінки за безпеку, вартість проживання та харчування, а також кількість пам'яток. До того ж, в цій країні одні з найкрасивіших пляжів в Європі та захоплюючі дух природні дива.

Топ-10 найкращих країн для самостійної подорожі

1. Хорватія.

2. Мальта.

3. Словенія.

4. Португалія.

5. Ісландія.

6. Греція.

7. Угорщина.

8. Іспанія.

9. Сінгапур.

10. Ізраїль.

Як повідомляв УНІАН, раніше дослідження Which? встановило, що індивідуальні мандрівники платять за відпочинок майже в два рази більше, ніж пари. Вся справа в тому, що у самотніх туристів набагато менше варіантів вибору, ніж у пар при підборі відпустки. Крім того, зазвичай одномісний номер в готелі коштує приблизно стільки ж, як і двомісний.

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