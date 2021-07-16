Німецьке МВС схвалило безперешкодний в'їзд для громадян України від 18 липня.

Слідом за Хорватією, яка спростила в'їзд для громадян України, схоже рішення прийняла і Німеччина, скасувавши обов'язкову вимогу про вакцинацію українців.

Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ ФРН.

На сайті відомства опублікували оновлений список країн, резидентам яких дозволено безперешкодний в'їзд в країну.

У випадку України це правило набуває чинності від 18 липня. Для цього необхідно надати один з трьох документів:

негативний результат тесту на коронавірус;

документ про завершення курсу вакцинації однієї з затверджених в ЄС вакцин;

свідоцтво про те, що той, хто в'їжджає, перехворів на коронавірус - позитивний результат ПЛР-тесту, зроблений не раніше, ніж за 28 днів, і не пізніше, ніж за 6 місяців, до в'їзду.

Це стало можливим після того, як напередодні Європейський союз включив Україну до списку "зелених" країн щодо епідемічної ситуації.

Громадяни країн, які не входять до списку МВС, зможуть відвідувати Німеччину лише отримавши всі необхідні щеплення від коронавірусу або якщо зможуть довести поважну причину своєї поїздки.

Нагадаємо, що кілька тижнів тому повністю вакцинованим людям дозволили в'їжджати до Німеччини з метою відвідування друзів, знайомих і родичів, а також з туристичною метою.

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Автор: Станислав Кожемякин