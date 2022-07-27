Китай частково послабив прикордонний режим, який, тим не менш, досі залишається найжорсткішим у світі.

Міжнародний аеропорт Пекін-Дасін, що є найбільшим аеропортом світу, відновлює прямі пасажирські авіарейси з-за кордону вперше більш ніж за два роки пандемії коронавірусу.

Про це повідомляє Bloomberg.

Це стало можливим після того, як Китай частково послабив прикордонний режим, який, тим не менш, досі залишається найжорсткішим у світі.

Зокрема, 26 липня 2022 року дані VariFlight показали 94 міжнародних рейси до/з Китю в порівнянні з 2883 в той же день в 2019 році.

Зазначимо, управління цивільної авіації Китаю заборонило прямі рейси до Пекіна з-за кордону на початку 2020 року. З тих пір кожен, хто прямував до столиці, повинен був спочатку приземлитися в одному з попередньо затверджених міст, де їм потрібно було пройти карантин, перш ніж відправитися далі.

Раніше в цьому місяці авіаційний регулятор заявив, що поступово відновлює міжнародні комерційні рейси і продовжить нарощувати переговори з деякими країнами для збільшення обсягу послуг.

Втім, як зазначає видання, навіть з урахуванням ослаблення правил карантину Китай залишається ізольованим від зовнішнього світу, де вже всі адаптувалися до співіснування з коронавірусом. Навіть зараз всі, хто хоче поїхати в Китай, стикаються зі списком вимог, включаючи необхідність проходити тижневий карантин, і можливих збоїв, а потенційне збільшення числа прибуваючих рейсів стримується правилом, яке обмежує авіакомпанії тільки одним міжнародним рейсом на тиждень, а також обмеженнями пасажирів і можливістю призупинення.

Як повідомляв УНІАН, раніше стало відомо, в яких аеропортах світу цього літа найбільші затримки рейсів.