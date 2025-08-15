Цікаво, що про стародавнє місто, зруйноване Везувієм 79 року н. е., давно ходить чутка, що воно приносить злодіям невдачу.

Британському туристу, спійманому на виході з Помпей із рюкзаком, повним каміння, загрожує великий штраф від італійської влади. Про це пише The Independent.

51-річний шотландець був виявлений із шістьма вкраденими фрагментами - п'ятьма каменями і цеглою, незаконно зібраними на місці давньоримських археологічних розкопок.

Про нього повідомив італійським правоохоронним органам гід, який під час вечірньої екскурсії помітив його, що "підбирає шматки бруківки".

Співробітники карабінерів виявили чоловіка біля місця розкопок у Помпеях, недалеко від станції електропоїздів Villa dei Misteri, повідомив представник поліції в четвер.

Знайдені предмети вилучили і повернули в парк, а туристу висунули звинувачення в тяжкій крадіжці.

Зазначається, що невідомому чоловікові може бути виписано повістку до суду, де йому загрожує до шести років тюремного ув'язнення і максимальний штраф у розмірі 1500 євро.

Габріель Цухтрігель, директор Археологічного парку Помпеї, сказав:

"Вітаю і дякую уважному гіду, нашим чудовим доглядачам і співробітникам служби безпеки, а також карабінерів за спільні зусилля із захисту нашої спадщини".

Цікаво, що про стародавнє місто, зруйноване Везувієм 79 року н. е., давно ходить чутка, що воно приносить злодіям невдачу.

У 2020 році туристка повернула артефакти, вкрадені нею з Помпей 15 років тому, заявивши, що вони "прокляті". Канадка сказала, що нещастя "переслідували" її та її сім'ю відтоді, як вона вкрала плитку з цього місця у віці трохи старше 20 років. Прагнучи втихомирити гнів "богів", жінка, яка назвалася Ніколь, повернула речі туристичному агентству в конверті, в який також було вкладено лист із вибаченнями.

Штрафи для туристів

Іспанія продовжує вставляти палиці в колеса власному туристичному сектору. Місцева влада активно запроваджує локальні обмеження, за порушення яких непідготовлених туристів штрафуватимуть на значні суми, іноді до 2 тисяч євро.

