Пасажири рейсу поділилися в соцмережах "враженнями" після нещасливого рейсу Air Canada.

Наприкінці минулого тижня рейс AC19 із Ванкувера (Канада) до Сінгапуру авіакомпанії Air Canada потрапив у сильну турбулентність, що серйозно налякала пасажирів.

Інцидент викликав бурхливе обговорення на платформі Reddit після того, як один із пасажирів рейсу опублікував фото з салону літака після потрапляння в зону турбулентності.

"Приблизно через дві години польоту з YVR-SIN (Ванкувер/Канада – Сінгапур, – ред.) ми потрапили в кілька серйозних поштовхів, і все полетіло (включно з кількома людьми!). На щастя, ніхто не постраждав, наскільки я можу судити. Честь і хвала екіпажу за те, що він тримав усіх під контролем, і не забувайте пристібати паски безпеки", – поділився враженнями користувач із ніком HefetzHashud, який перебував на борту і був очевидцем інциденту.

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Пізніше на його пост відреагували й інші пасажири нещасливого рейсу.

"Я теж була на цьому рейсі!!! Я була налякана, ніколи не відчувала такої турбулентності. Це дійсно змусило мене усвідомити, наскільки ти безпорадний у літаку", – написала користувачка JaneDohe.

Тим часом, користувач Candid-Ebb7b7103 описав інцидент у всіх фарбах.

"Це було схоже на американські гірки, де у вас є кілька секунд невагомості. І кабіна була сповнена літаючої їжі! На мене капала кава зі стелі, і я потім виколупував рис із волосся", – зазначив нещасний пасажир.

Як повідомляв УНІАН, раніше вчені дійшли висновку, що зміна клімату посилює турбулентність під час польотів.

Тим часом, експерти сервісу Turbli встановили, на яких авіамаршрутах найчастіше буває турбулентність.

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