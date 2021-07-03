За останні три дні в Чорному морі температура знизилася на сім градусів і коливається від 15 до 17 градусів.

Туристи поскаржилися, що на курорті в Генічеську (Херсонська область) спостерігається велика кількість медуз в Чорному морі, а в Затоці (Одеська область) море набуло зеленуватого відтінку.

На відео в Youtube звернув увагу Obozrevatel.

Повідомляється, що в Одесі за останні кілька тижнів вода в Чорному морі не тільки набула зеленого кольору, але і стала прохолоднішою. За останні три дні температура знизилася на сім градусів і коливається від 15 до 17 градусів.

А ось в Азовському морі - справжня "навала медуз", і, за словами туристів, купатися стало зовсім некомфортно.

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Автор: Денис Прядко