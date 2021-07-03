Туристи поскаржилися, що на курорті в Генічеську (Херсонська область) спостерігається велика кількість медуз в Чорному морі, а в Затоці (Одеська область) море набуло зеленуватого відтінку.
На відео в Youtube звернув увагу Obozrevatel.
Повідомляється, що в Одесі за останні кілька тижнів вода в Чорному морі не тільки набула зеленого кольору, але і стала прохолоднішою. За останні три дні температура знизилася на сім градусів і коливається від 15 до 17 градусів.
А ось в Азовському морі - справжня "навала медуз", і, за словами туристів, купатися стало зовсім некомфортно.
Читайте такожУ Google розповіли, якими місцями літнього відпочинку найбільше цікавилися українці
Вас також можуть зацікавити новини:
- Стало відомо, які туристичні місця в Україні найбільше шукали в Google
- В Одеській області побудують 420 кілометрів велодоріжок для туристів
- Відпустка на мільйон: скільки коштує відпочинок в затоці у 2021 році
Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.