Наземний персонал найбільших аеропортів Португалії страйкуватиме до кінця серпня.

Туристи, які вирушають на відпочинок до Португалії в серпні 2025 року, мають бути готовими до серйозних перебоїв у деяких найбільших аеропортах країни через масштабні страйки.

Як пише Daily Mail, страйк наземного персоналу з вимогою підвищення зарплати, що розпочався ще наприкінці липня цього року, призведе до подальших скасувань і затримок рейсів в аеропортах Лісабона, Порту, Фару, Мадейри, Порту-Санту й Азорських островів.

Зазначається, що в рамках цих акцій протесту співробітники, зайняті обробкою багажу, обслуговуванням повітряних суден і стійками реєстрації, планують припиняти роботу кожні вихідні до кінця місяця.

"Страйки співробітників служби обробки багажу в португальських аеропортах із п'ятниці до понеділка в липні та серпні можуть призвести до затримок. Якщо ви подорожуєте в цей період, слідкуйте за оголошеннями і дотримуйтесь рекомендацій вашої авіакомпанії або туроператора", – попередили в Міністерстві закордонних справ Великої Британії.

Як повідомляв УНІАН, раніше туристів також попередили про масштабні страйки наземного персоналу Ryanair в Іспанії в серпні 2025 року, які можуть зірвати чимало рейсів. Якщо вимоги протестувальників не будуть виконані, вони погрожують продовжувати свої страйки до кінця року.

