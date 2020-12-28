У 2021 році на території заповідника "Моровське" відкриють екологічні й туристичні маршрути.

На території мисливського господарства "Моровське" в Козелецькому районі Чернігівщини створили заповідник, де розвели диких тварин лише для фотополювання.

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Як повідосляється на офіційному сайті "Чернігівщина туристична", таким чином планується розвивати місцевий туризм без шкоди для тварин.

Зокрема повідомляється, що на території угідь створили хороші умови для життя і розмноження багатьох видів тварин і птахів, в тому числі червонокнижних. Тут вільно почуваються коні Пржевальського, європейські олені, лані та косулі, муфлони, дикі кабани, лосі, буйволи африканські, гірські козли, лами. Два роки тому велике сімейство копитних також поповнилося шотландськими коровами й биками. Крім того, на заплавних луках мешкають червонокнижні орлан білохвостий і чорний лелека.

При цьому для туристів на території центральної садиби "Моровського" будується цілий комплекс із готелем, рестораном та зоною відпочинку на штучному озері. Від траси туди веде заасфальтована дорога.

За словами одного зі співзасновників "Моровського", у 2021 році на території заповідника відкриють екологічні й туристичні маршрути.

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Автор: Марина Григоренко