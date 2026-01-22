У які місця їздили та чого хотіли: що відомо про внутрішній туризм в Україні у 2025 році

Українці продемонстрували запит на туризм, пов’язаний з підтримкою здоров’я та довголіття.

Минулого року українці всередині країни переважно обирали для відпочинку Карпати. Про це під час прес-конференції сказала Наталя Табака, голова Державного агентства розвитку туризму України.

Відповідаючи на запитання щодо внутрішнього туризму, куди їдуть українці та які напрямки найчастіше обирали для себе минулого року влітку та взимку, вона зауважила, що переважно це був напрямок Карпат.

"В зимовий сезон - це запит автентику тихого святкування Різдва або відпочинку на гірськолижних курортах. Це поєднання і фізичних активностей, і просто побути серед природи", - сказала Табака.

Серед топ-напрямків вона назвала Івано-Франківську, Львівську та Закарпатську області. Крім того, по гірськолижному відпочинку є пропозиції довкола Києва та у Чернігівській області.

Табака також розповіла, що є запит на туризм, пов’язаний з підтримкою здоров’я та довголіття. Зокрема, це стосується готельних комплексів, які пропонують медичні та оздоровчі послуги.

Нові графіки "Укрзалізниці"

Як повідомляв УНІАН, з 22 січня почав діяти оновлений графік руху потягів "Укрзалізниці", через що 118 поїздів далекого сполучення та ще понад 100 регіональних та приміських вже цієї доби вирушатимуть за зміненим графіком.

Зауважується, що графік покликаний вирішити проблему масових затримок, спричинену обстрілами, об'їздами та рухом під резервними тепловозами у знеструмлених регіонах. Тому було змінено деякі маршрути та тривалість рейсів.

