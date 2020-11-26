УЗ хоче перевозити поїздами не менше половини внутрішніх туристів / фото УНІАН

Акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує перевозити поїздами не менше 50% внутрішніх туристів.

Читайте також"Укрзалізниця" починає призначати додаткові поїзди на зимові свята

Про це повідомив голова компанії Володимир Жмак за підсумками сьогоднішньої зустрічі з представниками туристичного бізнесу.

"Укрзалізниця" докладе зусиль, щоб переключити на себе не менше 50% туристів, які подорожують по Україні. Умовами для цього є розгалужена залізнична мережа, високий рівень комфорту і безпеки, який забезпечує залізничний транспорт», - цитує прес-служба його слова.

За словами Жмака, першим кроком для покращення взаємодії з туроператорами та збільшення туристичних перевезень є зниження вартості послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень до 80 гривень з 200 гривень.

Також керівник "Укрзалізниці" зазначив, що компанія вже зробила кроки для підвищення туристичної привабливості поїздів, зокрема запровадила гнучку систему знижок, нові зимові маршрути, а також запропонувала знижки на проїзд у вагонах першого класу швидкісних поїздів.

Що цьому передувало

  • Транспортні підприємства України в січні-жовтні 2020 року скоротили перевезення пасажирів – на 39,8%, до 2,13 мільярда осіб.
  • Зокрема, перевезення пасажирів залізничним транспортом скоротилося на 55,9% - до 57,5 мільйона пасажирів.

Довідка УНІАН

  • "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
  • Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
  • Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.
  • За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Павло Степанець