Акціонерна компанія "Укрзалізниця" планує перевозити поїздами не менше 50% внутрішніх туристів.
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Про це повідомив голова компанії Володимир Жмак за підсумками сьогоднішньої зустрічі з представниками туристичного бізнесу.
"Укрзалізниця" докладе зусиль, щоб переключити на себе не менше 50% туристів, які подорожують по Україні. Умовами для цього є розгалужена залізнична мережа, високий рівень комфорту і безпеки, який забезпечує залізничний транспорт», - цитує прес-служба його слова.
За словами Жмака, першим кроком для покращення взаємодії з туроператорами та збільшення туристичних перевезень є зниження вартості послуги попереднього бронювання квитків для групових замовлень до 80 гривень з 200 гривень.
Також керівник "Укрзалізниці" зазначив, що компанія вже зробила кроки для підвищення туристичної привабливості поїздів, зокрема запровадила гнучку систему знижок, нові зимові маршрути, а також запропонувала знижки на проїзд у вагонах першого класу швидкісних поїздів.
Що цьому передувало
- Транспортні підприємства України в січні-жовтні 2020 року скоротили перевезення пасажирів – на 39,8%, до 2,13 мільярда осіб.
- Зокрема, перевезення пасажирів залізничним транспортом скоротилося на 55,9% - до 57,5 мільйона пасажирів.
Довідка УНІАН
- "Укрзалізниця" - акціонерне товариство, 100% акцій якого належать державі.
- Компанія входить до переліку держпідприємств, які не підлягають приватизації.
- Українська залізниця забезпечує 82% вантажних і близько 50% пасажирських перевезень, здійснюваних усіма видами транспорту.
- За обсягами вантажних перевезень Українська залізниця займає четверте місце на Євразійському континенті, поступаючись тільки залізницям Китаю, Росії та Індії.
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