Національний авіаперевізник Австралії Qantas, імовірно, вимагатиме від іноземних туристів довести, що ті вакциновані від COVID-19.
Про це CNN повідомив гендиректор компанії Алан Джойс.
В Австралії називають такий крок необхідним за умови, якщо вакцина від COVID-19 стане легкодоступною. При цьому Джойс переконаний, що такі ж вимоги висуватимуть й інші перевізники: людей проситимуть зробити вакцину від COVID-19, а тільки потім дозволять сісти у салон літака.
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Австралійський оператор, приміром, може затребувати «паспорт вакцинації», у якому йтиметься про тип вакцини й про те, чи прийнятна вона для країни, у яку в’їжджають.
Такий же намір озвучили й в AirAsia: компанія перегляне вимоги щодо вакцинації від коронавірусу для міжнародних поїздок.
Air New Zealand радіє новинами про успіх у випробуваннях кандидатів на вакцини. Урешті перевізник підсумував, що уряди повинні визначити, коли і як безпечно буде знову відкрити кордони.
Водночас міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) назвала цифрову перепустку, що може включати інформацію про вакцини, «ключем до відкриття кордонів».
«Сьогодні кордони заблоковані. Тестування – це перший ключ, який дозволяє здійснювати міжнародні поїздки без карантинних заходів. Другий ключ – глобальна інформаційна інфраструктура, необхідна для безпечного керування, спільного користування й перевірки тестових даних з вимогами прикордонного контролю», – пояснив гендиректор IATA Александр де Жуніак. Відповідну систему контролю планують вивести у тестовому режимі вже у перші місяці 2021 року.
Китай же наполягає на створенні глобальної системи відстежування COVID-19 з використанням QR-кодів, щоб пришвидшити міжнародні поїздки.
Уряд Австралії підтвердив наміри зробити вакцинацію від COVID-19 обов’язковою умовою для в'їзду в країну.
Вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna:
- 16 листопада у світі з'явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після того, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
- Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
- Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їх вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращими, ніж більшість експертів сподівалися. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році та понад 1 млрд - у 2021-му.
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