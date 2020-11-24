Вакцина від COVID-19 може стати ще однією обов'язковою умовою для в'їзду в країни / REUTERS

Національний авіаперевізник Австралії Qantas, імовірно, вимагатиме від іноземних туристів довести, що ті вакциновані від COVID-19.

Про це CNN повідомив гендиректор компанії Алан Джойс.

В Австралії називають такий крок необхідним за умови, якщо вакцина від COVID-19 стане легкодоступною. При цьому Джойс переконаний, що такі ж вимоги висуватимуть й інші перевізники: людей проситимуть зробити вакцину від COVID-19, а тільки потім дозволять сісти у салон літака.

Читайте такожУ Венеції поки не вводитимуть податок для туристів

Австралійський оператор, приміром, може затребувати «паспорт вакцинації», у якому йтиметься про тип вакцини й про те, чи прийнятна вона для країни, у яку в’їжджають.

Такий же намір озвучили й в AirAsia: компанія перегляне вимоги щодо вакцинації від коронавірусу для міжнародних поїздок.

Air New Zealand радіє новинами про успіх у випробуваннях кандидатів на вакцини. Урешті перевізник підсумував, що уряди повинні визначити, коли і як безпечно буде знову відкрити кордони.  

Водночас міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) назвала цифрову перепустку, що може включати інформацію про вакцини, «ключем до відкриття кордонів».

«Сьогодні кордони заблоковані. Тестування – це перший ключ, який дозволяє здійснювати міжнародні поїздки без карантинних заходів. Другий ключ – глобальна інформаційна інфраструктура, необхідна для безпечного керування, спільного користування й перевірки тестових даних з вимогами прикордонного контролю», – пояснив гендиректор IATA  Александр де Жуніак. Відповідну систему контролю планують вивести у тестовому режимі вже у перші місяці 2021 року.

Китай же наполягає на створенні глобальної системи відстежування COVID-19 з використанням QR-кодів, щоб пришвидшити міжнародні поїздки.

Уряд Австралії підтвердив наміри зробити вакцинацію від COVID-19 обов’язковою умовою для в'їзду в країну.

Вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna:

  • 16 листопада у світі з'явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після того, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.
  • Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.
  • Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їх вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращими, ніж більшість експертів сподівалися.  Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році та понад 1 млрд - у 2021-му.

Читайте свіжі новини туризму, шукайте ідеї для подорожей і дивіться мальовничі фото з усього світу на Телеграм канал УНІАН.Туризм.

Автор: Яна Ставська