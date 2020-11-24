Уряд Австралії підтвердив наміри зробити вакцинацію від COVID-19 обов’язковою умовою для в'їзду в країну.

Національний авіаперевізник Австралії Qantas, імовірно, вимагатиме від іноземних туристів довести, що ті вакциновані від COVID-19.

Про це CNN повідомив гендиректор компанії Алан Джойс.

В Австралії називають такий крок необхідним за умови, якщо вакцина від COVID-19 стане легкодоступною. При цьому Джойс переконаний, що такі ж вимоги висуватимуть й інші перевізники: людей проситимуть зробити вакцину від COVID-19, а тільки потім дозволять сісти у салон літака.

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Австралійський оператор, приміром, може затребувати «паспорт вакцинації», у якому йтиметься про тип вакцини й про те, чи прийнятна вона для країни, у яку в’їжджають.

Такий же намір озвучили й в AirAsia: компанія перегляне вимоги щодо вакцинації від коронавірусу для міжнародних поїздок.

Air New Zealand радіє новинами про успіх у випробуваннях кандидатів на вакцини. Урешті перевізник підсумував, що уряди повинні визначити, коли і як безпечно буде знову відкрити кордони.

Водночас міжнародна асоціація повітряного транспорту (IATA) назвала цифрову перепустку, що може включати інформацію про вакцини, «ключем до відкриття кордонів».

«Сьогодні кордони заблоковані. Тестування – це перший ключ, який дозволяє здійснювати міжнародні поїздки без карантинних заходів. Другий ключ – глобальна інформаційна інфраструктура, необхідна для безпечного керування, спільного користування й перевірки тестових даних з вимогами прикордонного контролю», – пояснив гендиректор IATA Александр де Жуніак. Відповідну систему контролю планують вивести у тестовому режимі вже у перші місяці 2021 року.

Китай же наполягає на створенні глобальної системи відстежування COVID-19 з використанням QR-кодів, щоб пришвидшити міжнародні поїздки.

Уряд Австралії підтвердив наміри зробити вакцинацію від COVID-19 обов’язковою умовою для в'їзду в країну.

Вакцини від коронавірусу Pfizer і Moderna:

16 листопада у світі з'явилася ще одна вакцина проти коронавірусу з ефективністю 95%. Це стало відомо після того, як компанія Moderna опублікувала попередні дані випробувань своєї розробки.

Розробники сказали, що ефективність вакцини перевершила їхні очікування. Однак, вона не буде масово доступною ще кілька місяців, можливо до весни.

Тиждень тому, компанія Pfizer, яка співпрацює з BioNTech, оголосила, що їх вакцина є на більш ніж на 90% ефективною. Результати виявилися набагато кращими, ніж більшість експертів сподівалися. Згідно з прогнозами, компанії виготовлять 50 млн доз вакцини у 2020 році та понад 1 млрд - у 2021-му.

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Автор: Яна Ставська