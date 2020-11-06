8 листопада на глядачів «1+1» о 10:45 чекає новий випуск другого сезону програми «Великі випуски з Антоном Птушкіним», в якому тревел-документаліст вирушить в подорож по Швейцарії.

У новому випуску тревел-шоу "Великі випуски з Антоном Птушкіним" відомий український мандрівник-документаліст досліджуватиме неймовірні красоти Швейцарії і спробує дізнатися, чому саме цю країну багато хто вважає ідеальною для життя.

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Як повідомляє прес-служба «1+1», цього разу Антон Птушкін потрапить у наймальовничіші куточки країни, досліджуватиме казкові швейцарські села, спробує вивчити незвичайні місцеві закони «тиші» і подорожуватиме на швейцарському потязі.

Швейцарія - дивовижна країна, яка подарувала світові мюслі, молочний шоколад, застібку на липучці, целофан і знаменитий швейцарський ніж. І стала відомою завдяки Альпам, найкращим в світі годинникам і найнадійнішим банкам. Окрім того, Швейцарія славиться і своїми природними красотами - по всій її території розташувалися найчистіші озера, мальовничі гори, зелені пагорби, водоспади і альпійські луки.

З огляду на те, що Швейцарія вдало поєднала у собі не тільки красиву природу, а й одну з найстійкіших економік у світі, її часто називають ідеальною країною для життя. Чи так це насправді - Антон Птушкін спробує перевірити у новій серії, вивчивши всі незвичайні факти і закони життя Швейцарії.

ТОП-5 найбільш незвичайних фактів про Швейцарію

1. Без метушні: країна умиротворення і спокою

Особливим враженням буквально з перших хвилин перебування в Швейцарії у Антона Птушкіна буде відчуття, що ти знаходишся у найспокійнішій країні на планеті. І це відчуття не покидало мандрівника всі 9 днів, проведених не тільки у затишних селах, а й у великих містах. Може здатися, що тут живе дуже мало людей, хоча населення країни становить 8,5 мільйонів жителів. Як вдасться дізнатися Антону, один із секретів такого спокою - дуже розмірений темп життя швейцарців.

«Навіть якщо тобі 25 років, тут ти не захочеш нестися кудись, бронювати якісь активності і поспішати. Тобі хочеться просто сісти на одну з лавок, які встановлені тут практично скрізь, і просидіти в такому положенні цілий день. Сидіти, дивитися на прекрасні долини і насолоджуватися. Ця країна створена для спокою й умиротворення», - поділиться Антон у новому випуску.

2. Унікальні закони «тиші»

Окрім розміреного темпу життя швейцарців, внутрішнього умиротворення та відсутності метушні, тут є ще один секрет, чому в країні панує атмосфера спокою. Це так звані «закони тиші», які здивують мешканців будь-якої іншої європейської країни.

Наприклад, щоб не заважати спокою сусідів, у вихідні дні тут заборонений покіс трави, мийка машин за допомогою апаратів високого тиску і взагалі все, що може створювати шум. А в деяких місцях заборонені і вуличні музиканти. Швейцарці навіть створили книгу зі збіркою усіх незвичайних правил – «Як жити в Швейцарії». Вона допомагає приїжджим адаптуватися до місцевих законів і не порушувати встановлений устрій життя. Серед найдивніших правил у книзі - тут заборонено використовувати туалет і душ після 10 вечора, щоб не турбувати сусідів. Антон Птушкін також поспілкується з місцевими і дізнається, які ще незвичайні правила і закони діють у Швейцарії.

3. Нейтралітет і безпека

Повному спокою і відчуттю безпеки тут сприяє навіть політичний устрій. Так, в світі вже давно склалося стійке уявлення про Швейцарію як про найнейтральнішу країну. Швейцарія, успішно дистанціюючись від всіх політичних блоків, навіть не є членом Європейського союзу і НАТО. А останнім військовим конфліктом, в якому брали участь швейцарці, була війна проти Наполеона.

4. Швейцарія - добре укріплений бункер посеред Європи

Хоча уряд Швейцарії успішно дистанціюється від всіляких конфліктів, це не означає, що вони не готові до воєнних дій і вторгнень. Ще в 1963 році тут був прийнятий закон, за яким кожен громадянин повинен бути забезпечений бомбосховищем на випадок ядерної війни. Тоді на всій території були побудовані бомбосховища, одне з яких до цих пір вважається найбільшим в Європі - воно може помістити 20 тисяч осіб. Як помітить Антон Птушкін, бомбосховища тут можна зустріти всюди - навіть на парковках і в супермаркетах. Саме тому Швейцарію часто називають добре укріпленим бункером посеред Європи. Такому іміджу сприяє ще й те, що територія країни на півдні і півночі захищена горами.

5. Стійка економіка і найвищі зарплати

Політика нейтралітету і такі заходи безпеки впливають також на економічну складову. Саме тому тут склалася одна з найбільш стійких економік, а швейцарські банки вважаються найнадійнішими в світі.

Як відзначить Антон Птушкін у новому випуску, банків тут більше, ніж стоматологічних кабінетів. І зберігати швейцарцям у них дійсно є що. Зарплати у місцевих жителів дуже високі. Швейцарія знаходиться на другому місці за рівнем зарплат у світі. Середня річна зарплата тут становить 62,283 долара - а це більше 5190 доларів на місяць.

Продовжуючи свою велику подорож Швейцарією, Антон Птушкін також розповість, чому вона - країна мрії будь-якого пенсіонера, і хто із знаменитостей провів тут свою щасливу старість. Окрім того, український мандрівник дослідить місцеві пейзажі і покаже всю красу природи, подивиться на незвичайні локальні традиції, проїде найдовший тунель у світі і дізнається, як в Швейцарії роблять сир.

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Автор: Марина Григоренко