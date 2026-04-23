Місто з 'найкращим пляжем у світі' змусить туристів платити більше

Іспанія продовжує боротися з туристами, які все ніяк не зрозуміють, що їм там не раді.

Одне з найбільш мальовничих туристичних місць Іспанії запроваджує додатковий збір з туристів, які прибувають круїзними лайнерами. Як пише Mirror, йдеться про курортне містечко Віго на північному заході країни.

Віго відоме в першу чергу як пляжний курорт. Свого часу британська преса навіть писала, що найкращий пляж світу знаходиться саме тут. Але і взимку тут є чим зайнятися. Особливо відомі вражаючі світлові шоу, які місто влаштовує на Різдво.

Повідомляється, що міська рада Віго планує впровадити новий туристичний податок, щоб обмежити кількість гостей і зменшити екологічне навантаження, спричинене масовим туризмом.

Цього тижня Віго прийме перші в цьому сезоні три круїзні лайнери, з якими прибудуть понад 7500 відвідувачів. Причому прибудуть вони всі одночасно – протягом лише кількох годин. І ось на таких гостях і хочуть заробити місцеві можновлажці. Абель Кабальєро, мер Віго, повідомив, що за право зійти на берег туристам доведеться сплатити 1,2 євро.

За даними місцевих ЗМІ, також планується стягувати додаткові 2 євро з людини на день для 4-зіркових та 5-зіркових готелів. В готелях нижчих класів стягуватимуть 1,2-1,6 євро на день, в хостелах та кемпінгах – по 0,8 євро з особи на день.

"З моменту набрання чинності до 1 липня 2027 року податок застосовуватиметься до перших двох ночей перебування. Таким чином, той, хто відвідує Віго протягом 4 ночей, сплачуватиме туристичний збір лише за перші 2 ночі. З 1 липня 2027 року податок застосовуватиметься максимум до п’яти ночей за перебування", – повідомив мер міста.

Однак перші збори почнуться вже з жовтня, коли в містечку стартує підготовка до різдвяного сезону. Очікується, що дітей та деякі категорії людей з інвалідністю звільнять від сплати податку.

Обмеження для туристів в Іспанії

Як писав УНІАН, останніми роками в Іспанії посилюються правила для туристів, зокрема через проблему надмірного туризму. У низці курортів запроваджують нові обмеження поведінки: наприклад, у місті Сан-Себастьян планують повну заборону куріння на пляжах, а в Пальмі-на-Майорці – заборону популярних вечірок на човнах.

Окремо влада посилює штрафи за порушення правил. Зокрема, на Майорці туристам загрожує штраф до 750 євро навіть за купівлю товарів у нелегальних вуличних продавців, а також за низку інших порушень громадського порядку. Крім того, у курортних регіонах Іспанії діють суворі вимоги до зовнішнього вигляду: за перебування в громадських місцях у пляжному одязі поза пляжем штрафи можуть сягати до 500 євро.

Водночас Іспанія також запроваджує додаткові збори для туристів. Зокрема, на Тенеріфе введено плату за доступ до популярних маршрутів у національному парку Тейде – від 6 до 15 євро залежно від маршруту та часу відвідування, а також обмежено кількість відвідувачів.

