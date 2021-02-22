Авіакомпанія "Міжнародні авіалінії України" (МАУ) оголосила знижки 20% на квитки в економ класі та 50% в бізнес класі на весняні рейси до Європи, Кавказу та Середнього Сходу.
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Як повідомляється на сайті авіаперевізника, придбати авіаквитки за акційними цінами можна з 22 лютого до 1 березня 2021 року включно. Подорожі за ними мають бути здійнені з 25 лютого до 25 квітня 2021 року.
Зокрема, наразі вартість акційних квитків стартує від 726 гривень на рейс Київ-Вільнюс (Литва). Втім, слід звернути увагу, что українці наразі не можуть вільно подорожувати до Литви, як і до більшості країн ЄС.
Якщо говорити про напрямки, які наразі доступні чи планують відкритися найближчим часом для українських туристів, то найдешевшими будуть квитки з Києва до Стамбула (Туреччина) - від 2038 гривень. Ця країна наразі вільно пускає українців на свою територію, потрібен лише негативний результат тесту на коронавірус, зроблений не раніше, ніж за 72 години до вильоту.
Квиток з Києва до Тбілісі (Грузія) можна придбати за 1815 гривень, а з Києва до Ларнкаки (Кіпр) - за 1926 гривень. Втім, ці країни поки лише мають намір відкритися для українців найближчим часом.
При цьому в авіакомпанії обіцяють повернути повну вартість квитка + додатково 25%, якщо рейс буде скасовано у зв’язку з пандемією Covid-19. Також мжлива безкоштовна зміна дат онлайн.
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