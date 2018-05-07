Кінбурнська коса: царство спокою, птахів і вітру (фоторепортаж)

Кінбурнська коса ідеально підходить як місце відпочинку тим, хто шукає тиші та спокою.

Кінбурнська коса неподалік від Очакова Миколаївської області досі являє собою майже незайманий куточок унікальної природи з численними рослинами, озерами, птахами і рибами, на тлі численних курортних містечок півдня України з усіма благами цивілізації і повним набором розваг на будь-який смак.

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А тому піщана Кінбурнська коса - це ідеальне місце літнього відпочинку для тих, хто шукає шукає тиші та спокою.

Колись на території коси знаходилася турецька фортеця Кінбурн, побудована в 15 столітті (звідси і назва коси). У першій половині 18 столітті фортеця була захоплена й зруйнована російським військом. Турки відновили фортецю, але з 1774 року вона перейшла до Російської імперії. У 1855 під час Кримської війни фортеця була суттєво пошкоджена артилерійським вогнем англо-французького флоту, з того часу її не відновлювали і як військовий об'єкт не використовували.

Кінбурнська коса займає північно-західну частину однойменного півострова між Чорним морем і Дніпровсько-Бузьким лиманом. Простягається вона на цілих 8,5 кілометрів, а ширина коси у самої основи сягає 3,5 кілометри. Завдяки своєму розташуванню - з одного боку вона омивається морською водою, з іншого - прісними водами Дніпра, вона має свій неповторний мікроклімат.

Завдяки безлічі солоних та прісних озер на своїй території, Кінбурнська коса стала місцем гніздування та зимівлі для численних водоплавних птахів – білої чаплі, журавля, мартинів, крячок, качок, куликів, пастушкових, голінастих і багатьох інших. Також тут можна побачити лебедів, бакланів і навіть пеліканів.

Рослинність Кінбурнської коси також досить різноманітна – від української степу до соснових і дубових лісових ділянок. В цілому тут росте понад 500 видів рослин, у тому числі лікарських.

Утім, туристична інфраструктура тут досі ще не дуже розвинена – є проблеми з комунікаціями, вибором місць для розміщення, набором розваг і магазинів. Але, з іншого боку, можливо, це й на краще – адже там, куди приходить цивілізація, зникає первісність природи.

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