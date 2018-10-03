Розібрані поїзди та дерева посеред вагонів: як нині виглядає залізнична станція Янів у зоні ЧАЕС (фоторепортаж)

З вересня 2018 року станція "Янів" стала туристичним об'єктом.

Журналістам показали нинішній стан залізничної станції "Янів", розташованої поблизу Прип'яті у Чорнобильській зоні відчуження (Київська область).

Зазначимо, залізнична станція Янів розташована на дільниці "Чернігів-Овруч" Південно-Західної залізниці поблизу міста-привида Прип'ять.

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Саме однойменне селище і станція Янів, введена в експлуатацію у 1925 році, й дали початок місту Прип'ять. До аварії на ЧАЕС на станції виконувалася пасажирська (до квітня 1986 року) і вантажна робота, від неї пролягали під'їзні залізничні гілки до ЧАЕС, складів оперативно-рятувальної служби, нафтобази та інших підприємств міста Прип'ять.

Нещодавно деякі колії на станції були реконструйовані та наразі використовуються для забезпечення будівельних робіт під час спорудження об'єкта «Укриття-2» - нового саркофага для ЧАЕС.

Крім того, у лютому 2017 року прийнято рішення про будівництво ділянки залізничного полотна між існуючою лінією "Вільча - Янів" і будівельного майданчика Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива (ЦСВЯП).

Тим часом з вересня 2018 року, станція "Янів" стала ще й туристичним об'єктом. Вона увійшла до складу одного з чотирьох туристичних маршрутів, запроваджених у Чорнобильській зоні відчуження Державною службою з управління нею.

Відтак маршрут "ЧАЕС - станція Янів - Новошепеличі - Лубянка", серед іншого, проведе усіх бажаючих і до покинутої електрички на околиці станції Янів.

Зазначимо, японці почали активно розвивати туризм у зоні аварії на атомній станції Фукусіма лише за кілька років після трагедії, причому такі тури коштують не так дешево, як в Україні.