Невелике місто Ліссе в Нідерландах щороку приваблює безліч туристів. А все через знамениті на весь світ квіткові поля королівського парку квітів Кекенгоф.
Фотокореспонденти REUTERS показали неймовірні кадри з цього чарівного куточка планети.
Читайте такожУ бельгійському "синьому" лісі зацвіли чарівні гіацинти (фоторепортаж)Цей неймовірно красивий парк зазвичай відкривається в кінці березня і працює до червня. Тут можна побачити неймовірне розмаїття тюльпанів, відтінки цих квітів вражають.
Крім тюльпанів, тут цвітуть й інші рослини-троянди, орхідеї, іриси, лілії, гіацинти, нарциси.
Сади Кекенгофа розташувалися на 32 гектарах землі, в парку також є чотири павільйони з квітами.
Поля відкривають для відвідувачів лише навесні, коли з'являються квіти. І від продажу квитків щороку вторговують по 25 мільйонів євро. Утім уже вlруге поспіль парк не заробляє ні копійки. Все - через карантин.
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