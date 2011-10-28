Вінничан запрошують взяти участь у посадці магнолій

29 жовтня, о 13.00 в сквері "Київський" (біля набережної та центрального мосту через Південний Буг) відбудеться акція посадки дерев учасниками екологічного проекту «Я за чисте життя!». Активісти акції посадять цінні декоративні дерева – 15 різносортових магнолій, 9 слив «Пісарді», 15 екзотичних катальп.

Галявину поблизу набережної прикрашатиме сад магнолій, в обрамленні вишуканих декоративних дерев. Озеленення скверу також передбачає відновлення тієї ландшафтної композиції зі слив «Пісарді», що була тут посаджена понад півстоліття тому. Милуватися квітучими молодими саджанцями можна буде вже навесні наступного року, а повною мірою сад розквітне за два-три роки.

Головною прикрасою скверу стануть магнолії – унікальні дерева давнього походження, які втрачають листя взимку і цвітуть без нього. До Вінниці прибудуть морозостійкі саджанці — місцева погода та грунт їм повністю підійдуть.

Цінні декоративні дерева подарує місту мережа магазинів «Інтертоп», яка є організатором

екологічного проекту «Я за чисте життя!».

Проект покликаний привернути увагу громадськості до екологічних проблем, а саме: до небезпеки використання одноразових поліетиленових пакетів, які не розкладаються у природний спосіб і забруднюють навколишнє середовище. Як альтернатива звичайним поліетиленовим пакетам, «Інтертоп» продає спеціальні вироблені з тканини екоторби для

шопінгу. Прибуток від їх продажу йде на озеленення українських міст. На сьогодні вже висаджено понад 2500 дерев у 9 містах України.

Учасниками акції може стати будь-хто з вінничан, хто бажає долучитися до озеленення міста та зробити свій особистий внесок в благоустрій Вінниці як одного з найбільш красивих та зелених міст України.