Рахни-Лісові представили своє мистецтво у столиці

12:10, 28 жовтня 2011
Вінниця
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Мистецтво одного села у 500 експонатів

У Києві, в залах Національного музею літератури України, у рамках  Всеукраїнської культурно-мистецької акції «Мистецтво одного села»  свою культуру презентувало село Рахни-Лісові Шаргородського  району.
На нинішній виставці було представлено понад 500 експонатів. Це і  колекція писанок і ляльок-мотанок відомої майстрині, завідувачки навчальної лабораторії інституту історії, етнології і права ВДПУ ім.М.Коцюбинського Тетяни Пірус;  гончарні вироби Михайла Чайки; графіка, живопис та витинанка Наталі Смагло-Гуляєвої; розпис на тканині батик художника Данила Гуляєва;  вироби майстрів ручного ткацтва Галини Ковтун, Юлії Михалко, Олени Кондель та Олени Шаповалової; к овальство Петра Піруса ; народне малярство Ігоря Підлубного;  бісероплетіння Діани Яблонської та Оксани Вихристюк, флористика Ольги Смалюх.
Святковий настрій на виставці створювали народні аматорські творчі колективи: вокальний чоловічий квартет старожилів (керівник Борис Козловський), ансамбль народних музик «Веселі музики» (керівник Микола Попсуй),  жіночий вокальний ансамбль, танцювальний колектив та інші. 
За даними управління культури і туризму Вінницької ОДА, з 2001-го року, коли стартував проект, вінничани презентували широкому загалу мистецтво сіла Війтівка Бершадського району, Клембівка Ямпільського, Стіна Томашпільського, Новоселівка Гайсинського, Наддністрянське  Мурованокуриловецького, Буша  Ямпільського, Соболівка Теплицького, Животівка Оратівського району. 

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