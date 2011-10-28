Рахни-Лісові представили своє мистецтво у столиці

У Києві, в залах Національного музею літератури України, у рамках Всеукраїнської культурно-мистецької акції «Мистецтво одного села» свою культуру презентувало село Рахни-Лісові Шаргородського району.

На нинішній виставці було представлено понад 500 експонатів. Це і колекція писанок і ляльок-мотанок відомої майстрині, завідувачки навчальної лабораторії інституту історії, етнології і права ВДПУ ім.М.Коцюбинського Тетяни Пірус; гончарні вироби Михайла Чайки; графіка, живопис та витинанка Наталі Смагло-Гуляєвої; розпис на тканині батик художника Данила Гуляєва; вироби майстрів ручного ткацтва Галини Ковтун, Юлії Михалко, Олени Кондель та Олени Шаповалової; к овальство Петра Піруса ; народне малярство Ігоря Підлубного; бісероплетіння Діани Яблонської та Оксани Вихристюк, флористика Ольги Смалюх.

Святковий настрій на виставці створювали народні аматорські творчі колективи: вокальний чоловічий квартет старожилів (керівник Борис Козловський), ансамбль народних музик «Веселі музики» (керівник Микола Попсуй), жіночий вокальний ансамбль, танцювальний колектив та інші.

За даними управління культури і туризму Вінницької ОДА, з 2001-го року, коли стартував проект, вінничани презентували широкому загалу мистецтво сіла Війтівка Бершадського району, Клембівка Ямпільського, Стіна Томашпільського, Новоселівка Гайсинського, Наддністрянське Мурованокуриловецького, Буша Ямпільського, Соболівка Теплицького, Животівка Оратівського району.