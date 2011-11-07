В оселях липівчан з’являється питна вода

Питна вода у Липівці з’являється коштом державного й місцевого бюджетів та за рахунок самих громадян.

Про це повідомив Липовецький міський голова Микола МАЙДАНЮК.

За словами Миколи МАЙДАНЮКА, Липовець має значні проблеми з водопостачанням. Система водогону тут була встановлена ще в 1960-1973 роках і перебуває фактично в аварійному стані. Крім того, вода в деяких свердловинах не відповідає вимогам якості (біля військкомату та сільгосптехніки) - там кількість нітратів значно перевищує нормативи.

«Цього року ми виграли проект в рамках програми «Питна вода», і завдяки державному фінансуванню міняємо водогін у мікрорайоні Скакунка. Я підписав договір на співфінансування в розмірі 73 тисяч гривень з міського бюджету, 730 тисяч виділяється з державного бюджету. Замовником виступає міське управління ЖКГ, днів за 10 почнуться роботи на території цього мікрорайону міста, і дві свердловини з неякісною водою буде просто виключено з системи водопостачання. А щодо якості води - в новій свердловині на території колишнього цегельного заводу на сьогодні ідеальна вода, без домішок, без нітратів, глибина свердловини понад 100 метрів, потужність її велика…», - повідомив М. МАЙДАНЮК.

На вулиці Ломоносова, що в мікрорайоні Гайсин, в оселях уже з’явилась вода - відбувся пробний запуск водогону, хоча його ще треба перевірити під тиском. Там воду провели силами людей, їм це обійшлося в середньому по 1400 гривень з двору.

«Ми з начальником водоканалу зустрічалися з мешканцями, і чесно зізнались, що міська влада сама "не потягне" проект водогону. Люди погодилися, створили кооператив. Хочу сказати, що нічого страшного і складного у кооперативі нема - він створюється, щоб згодом, коли будуть підключатися інші люди, можна було перекривати якісь витрати», - зазначає міський голова.

Отже, вартість підведеня води до обійстя залежить від густоти населення, від кількості людей, що зголосяться взяти участь у кооперативі. Був у Липівці випадок, коли воду «тягнули» до 5 чи 6 хат на віддаленій вулиці, і людям довелося заплатити по 4 тисячі. Проте, це єдиний такий випадок, надалі в середньому буде від тисячі до двох тисяч гривень.

Новий тариф на водопостачання для липівчан - 7 гривень 50 копійок за кубометр. Місцеві органи влади були змушені підняти тариф. Адже він не мінявся вісім років (4 грн. 60 коп. за кубометр). Різницю тарифів 4 місяці доводилось покривати за рахунок бюджету.

Довідка. Загалом довжина водонапірних мереж в Липівці становить 28 кілометрів, станом на лютий цього року централізованим водопостачанням було забезпечено лише 48 % населення міста (1777 приватних власників та 76 організацій). В середньому за рік добувалось 127,5 тис. кубічних метрів води, з яких близько 29 відсотків втрачалось через зношеність мережі.