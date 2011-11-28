Вінниччину обрали новою домівкою 1100 людей

Чисельність наявного населення Вінницької області станом на 1 жовтня 2011 року становила 1636,9 тис. осіб. Із загальної кількості жителів 814,9 тис. осіб проживало у міських поселеннях, 822,0 тис. осіб – у сільській місцевості. За січень – вересень 2011р. чисельність наявного населення скоротилась на 4296 осіб.

Основним чинником, який мав вплив на формування чисельності населення області було його природне скорочення.

Кількість померлих в області у січні – вересні 2011 року перевищила кількість народжених на 5393 особи.

Це відбулось за рахунок природного скорочення населення у сільській місцевості – 5569 осіб, у міській місцевості зареєстровано природний приріст – 176 осіб.

Водночас в області було зареєстровано міграційний приріст населення, кількість прибулих в область перевищила кількість вибулих на 1097 осіб, це сталося за рахунок міграційного приросту населення у міській місцевості – 670 осіб, у сільській місцевості – 427 осіб.