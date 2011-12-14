Обласна прокуратура переймалася землею та дітьми

Відбулося розширене засідання Колегії прокуратури Вінницької області, на якому розглядались питання "Про стан додержання земельного законодавства, правозахисної та представницької діяльності прокурорів у цій сфері" та "Про стан додержання законодавства щодо захисту прав дітей, попередження правопорушень у підлітковому середовищі, а також правозахисної діяльності прокурорів у цій сфері", - повідомляє прес-служба Установи.

Колегією відзначено, що одним із пріоритетних напрямів прокурорсько-слідчої діяльності є захист прав громадян та інтересів держави у сфері земельних відносин. Протягом року органами прокуратури області порушено 20 кримінальних справ, внесено 270 приписів та подань, опротестовано 346 незаконних актів органів державної влади та місцевого самоврядування, за результатами розгляду яких попереджено протиправне надання у користування та власність майже 630 га земель різних категорій, до відповідальності притягнуто 87 службових осіб органів державної виконавчої влади та місцевого самоврядування, з них 31 - органів контролю. Завдяки втручанню органів прокуратури в бюджет повернуто 1,8 мільйона гривень.

Порушення законів у сфері земельних відносин мають поширений характер, а діяльність контролюючих органів ще не має упереджувального характеру та недостатньо ефективна. Зокрема, територіальні органи Держземінспекції України тривалий час перебувають у стадії реформування і контрольні функції належним чином не виконують, а тяганина документувань земельних порушень призводить до незаконного користування землями державної та комунальної власності. На сьогодні незвільненими залишається понад 456 га державних сільськогосподарських земель. Найбільше їх у Козятинському (153 га) та Оратівському (108 га) районах.

Не використовуються також у повній мірі контрольні функції щодо порядку визначення та відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва. Невідшкодовані 532,7 тис. грн. втрат, самостійно виявлено прокурорами м. Ладижина, Вінницьким природоохоронним та Калинівського району (17,3, 200 та 315,4 тис. грн.). За фактом недонарахування 714 тис. грн. втрат при передачі ріллі відносно службовців районного відділу Держземагенства Вінницьким природоохоронним прокурором порушено кримінальну справу.

Органи виконавчої влади та місцевого самоврядування не здійснюють належного державного контролю за раціональним використанням та охороною земель. Тільки за протестами прокуратури області скасовано 13 розпоряджень, чим попереджено незаконне надання земель площею понад 20 га, а за двома фактами щодо незаконного вилучення та передачі земель головами райдержадміністрацій прокуратурами порушені кримінальні справи.

Колегія також відзначила, що органами прокуратури області вжито певних заходів щодо активізації захисту прав і свобод дітей та попередження підліткових правопорушень. Так, з початку року на захист прав дітей прокурорами порушено 32 кримінальні справи, з яких 25 вже направлено до суду, на усунення виявлених порушень закону внесено і задоволено 608 приписів та подань, 206 протестів, за результатами їх розгляду притягнуто до різних видів відповідальності 596 посадових осіб, відшкодовано понад 2 млн.грн.

На Колегії були присутні заступник голови Вінницької ОДА Любов Спірідонова та начальник обласного управління освіти Ігор Івасюк.

- Сьогодні в області більше 9 тисяч дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - зазначає Любов Спірідонова. – На Вінниччині 306 тисяч дітей віком до 18-ти років. Одне з основних прав дитини – право на виховання у сім’ї. І ми відповідаємо за кожну дитину, і кожна дитина має бути у нас в базі даних та на контролі.

На жаль, стан законності у цій сфері потребує покращення.

Працівниками освіти допускаються непоодинокі порушення прав дітей на освіту, кримінально-карні факти насильства по відношенню до учнів, вчиняються правопорушення, пов'язані з корупцією. Не вживається належних заходів й щодо попередження травматизму учнів під час навчального процесу, а в окремих районах такі випадки приховуються.

Службами у справах дітей допускаються порушення житлових та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування. Дітям вказаної категорії несвоєчасно встановлюється відповідний статус. Посадовими особами служб в окремих районах неналежно ведеться банк даних дітей пільгової категорії, порушуються права дітей, які виховуються у прийомних сім’ях тощо. Прокурорськими перевірками такі порушення виявлялись у Вінницькому, Гайсинському, Калинівському, Козятинському, Піщанському, Томашпільському, Шаргородському та інших районах.