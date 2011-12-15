На Стадницькому сміттєзвалищі почали спалювати метан

На Стадницькому полігоні зі складування твердих побутових відходів (ТПВ) запрацювала установка зі спалювання метану, який накопичується в процесі розкладання сміття.

Технологічний “підпал” видобутого газу сьогодні разом із німецькими партнерами здійснили голова Вінницької ОДА Микола Джига та вінницький міський голова Володимир Гройсман.

Це перший етап реалізації рамкової угоди про співпрацю, укладеної Вінницькою міською радою, КУП “Ековін” та німецькою компанією HAASE. Цьому передувало дослідження якості полігонного газу та створення адміністративно-правових умов для санації полігону.

По завершенні вказаних робіт Міністерством охорони навколишнього середовища України (Нацагенція екологічних інвестицій) та Федеральним Міністерством захисту довкілля Німеччини були ухвалені наміри через лист-підтримки. Відтак, були створені умови для застосування механізмів Кіотського протоколу. TǗV Nord провело детермінацію проекту, який було зареєстровано в ООН (UNFCC) згідно з рамковою конвенцією ООН щодо зміни кліматичної ситуації.

Для координації зусиль з реалізації проекту було створено ТОВ “Спільне українсько-німецьке підприємство “Альтернативні енергосистеми та технології захисту оточуючого природного середовища” (ТОВ “СУНП “АЕТТЗНПС”).

У 2010/11 роках для відбору газу на полігоні було облаштовано 12 газодобувних свердловин, глибиною 15-18 метрів, прокладено 1.6 км транспортних трубопроводів і встановлено газозбірну станцію зі збирання газоконденсату.

Наразі ж введено в дію факельну установку, в якій спалюють полігонний газ при температурі 1000 °С. При цьому досягається зменшення викидів в атмосферу парникових газів у 21 раз.

Як повідомив УНІАН представник компанії HAASE у Східній Європі Йорх Майснер, насамперед цей поект дуже цікавий з точки зору екології, позаяк дає можливість зменшити кількість викидів шкідливих газів, які утворюються від розкладання сміття (полігон продукує 320мі метану на годину). Це також унеможливлює самозаймання на полігоні, тобто, від диму та чаду мешканці сусідніх сіл не потерпатимуть. А завдяки дегазацію полігону осідання та ущільнення відходів відбувається втричі швидше.

За словами Йорха Майснера, важливим є і господарський аспект, адже наступний етап реалізації проекту передбачає використання видобутого газу для виробництва електроенергії(до 600 Квт на годину) і тепла, якими можна забезпечити потреби 3000 домогосподарств.

Обсяг інвестицій, вкладених у проект, становить 1.6 млн. євро, з них на власне будівельні витрати пішло близько 700 тис. євро.

Пан Майснер вважає, що зацікавленість потенційних іноземних інвесторів до реалізації аналогічних проектів в Україні значно зросте, якщо в нашій країні буде законодавчо врегульовано питання застосування “зеленого тарифу” до виробництва електроенергії з полігонних газів.

За словами голови Вінницької ОДА Микоди Джиги, наша область за енергоефективністю найбільш наблизилась до євростандартів. І стадницький проект — це ще одна можливість видобувати струм та тепло з альтернативних джерел. Наступний крок — запровадження аналогічних технологій на будівництві Калинівського полігону зі складування ТПВ. Адже сумарно це зменшує залежність від імпортних енергоносіїв.

Для сприяння реалізації другого етапу проекту, а саме переробки газу на струм модульними електростанціями і його постачання в мережу, губернатор пообіцяв вже найближчим часом видати розпорядження про будівництво електролінії. Вона з'єднає енергоустановки полігону із загальною мережею.

Вінницький міський голова Володимир Гройсман наголосив на позитивних змінах стану довкілля й самого полігону. Адже іще п'ять років тому величезні купи сміття тут чергувалися з озерами смердючого інфільтрату. Наразі ж окрім екологічного аспекту йдеться й про те, що зменшення викидів газів в атмосферу стане ресурсом, який дозволить економити бюджетні кошти. Йдеться про те, що на рекультивацію полігону спрямовуватимуться кошти від продажу сертифікатів за зменшення забруднення навколишнього середовища.