Побувавши у "Місті мрії", діти вирішили стати податківцями

14:50, 22 грудня 2011
Вінниця
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Привітала Ірина Зленко

Переглянувши мультфільм про податки „Місто мрії” на великому екрані у кінотеатрі „Родина”, першокласники  Вінницької фізико-математичної гімназії № 17 намалювали героїв мультфільму.

У своїх роботах діти зобразили податкового інспектора  Сан Санича Лелеку, його дітей Назарчика та Ганнусю, а також негативного героя – мишу Мишка, який хотів зруйнувати місто мрії, не сплачуючи податки. Податківці відзначили найкращі роботи і подарували переможцям принтера, шкільне приладдя та іграшки.

Голова комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області Ірина Зленко, вітаючи юних митців,  побажала їм долати нові вершини у навчанні, а також стати гідними громадянами своєї країни, - повідомляє відділ ЗГ ДПА у Вінницькій області.
Школярі дали обіцянку Ірині Володимирівні, що обов’язково стануть сумлінними платниками в майбутньому, а поки що розкажуть своїм друзям та батькам про мультик та про те, чому сплачувати податки добросовісно і вчасно необхідно для нашої держави. Дехто із них, під враженням від мультфільму, навіть зізнався, що хоче в майбутньому стати податковим інспектором.

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