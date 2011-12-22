Побувавши у "Місті мрії", діти вирішили стати податківцями

Переглянувши мультфільм про податки „Місто мрії” на великому екрані у кінотеатрі „Родина”, першокласники Вінницької фізико-математичної гімназії № 17 намалювали героїв мультфільму.

У своїх роботах діти зобразили податкового інспектора Сан Санича Лелеку, його дітей Назарчика та Ганнусю, а також негативного героя – мишу Мишка, який хотів зруйнувати місто мрії, не сплачуючи податки. Податківці відзначили найкращі роботи і подарували переможцям принтера, шкільне приладдя та іграшки.

Голова комісії з проведення реорганізації ДПА у Вінницькій області Ірина Зленко, вітаючи юних митців, побажала їм долати нові вершини у навчанні, а також стати гідними громадянами своєї країни, - повідомляє відділ ЗГ ДПА у Вінницькій області.

Школярі дали обіцянку Ірині Володимирівні, що обов’язково стануть сумлінними платниками в майбутньому, а поки що розкажуть своїм друзям та батькам про мультик та про те, чому сплачувати податки добросовісно і вчасно необхідно для нашої держави. Дехто із них, під враженням від мультфільму, навіть зізнався, що хоче в майбутньому стати податковим інспектором.