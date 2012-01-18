Селянки і городянки народжують однаково

Вінниччина, як і решта країни, уточнені дані про кількісний склад своїх мешканців та основні демографічні показники знатиме 2013 року, на який перенесли перепис населення. Наразі ж можемо оперувати даними Головного управління статистики у Віницькій області, котре оприлюднило такі відомості.

Так, за офіційними даними станом на 1 грудня 2001 року на Вінниччині проживало 1 635 018 осіб, з них постійне населення — 1 627 933 особи.

Із загальної кількості наявного населення 815742 осіб проживало у міських поселеннях, а 819276 — у сільській місцевості.

За даними періоду січень-листопад 2011 року, загальний приріст населення області мав від'ємний показник і становив –6183 осіб. Причому, у міських поселеннях загальний приріст населення склав 1672 особи, з них природний приріст — 234 людини. А на селі народу загалом поменшало на 7855 людей, з них 6993 особи — за рахунок природного скорочення населення.

Загалом, за даними на 1 грудня минулого року кількість новонароджених в області була 16430, причому у міських поселеннях народилось на 390 діток більше, як у селах. Натомість померло в подільських селах 15013 осіб, що становить майже 65% від загальної кількості померлих, - 23189.