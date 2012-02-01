Книгу «Визначні пам’ятки Вінниччини» презентували до ювілею області

Ілюстровану інформацію про найрізноманітніші пам’ятки – від давніх скіфських курганів до найновішого Вінницького фонтана – вміщено до книги «Визначні пам’ятки Вінниччини», виданої до 80-річчя Вінницької області. В книзі описано шістсот історичних об’єктів.

Редакційну колегію в складі істориків, музейних працівників, краєзнавців, природознавців та інших фахівців очолив заступник голови обласної Ради Степан НЕШИК. Долучились до створення цього ошатного видання і провідні фотомайстри області.

Як розповіла директор Вінницького обласного краєзнавчого музею Катерина ВИСОЦЬКА, книга обсягом 400 сторінок складається з восьми розділів: «Неповторні витвори природи», «Свідки сивої давнини», «Уклін козацькій славі», «Навічно в пам’яті народній», «Пам’ятки сакральної архітектури», «Відлуння величі садиб Поділля», «Видатні особистості Вінниччини» і «Джерела та література».

До кожного розділу додано розгорнутий перелік пам’яток та карти з умовними позначками місць їх розташування. Читачів – чи то подолян, чи потенційних туристів – зацікавить, зокрема, інформація про Гайдамацький яр, Іллінецьку астроблему, Немирівське скіфське городище, козацьку Бушу, місця перебування славетних Богуна, Нечая та Кармелюка, Вінницькі Мури, маєтки Потоцьких, Грохольських, Щербатових, садиби Коцюбинського та Пирогова, Лядовський скельний монастир, численні храми, музеї та меморіали…

«Ви створили справжній бестселер, презентація якого відбувається в оточенні пам’яток історії та культури. І своєю працею ви теж залишили вагомий слід в історії Вінниччини», - звернувся до творців книги заступник голови обласної ради Юрій МЕДВЕДЄВ у музейній залі, де нині експонується виставка старовинних подільських ікон.

Цінність цієї книги визначних пам’яток області ще й у тому, що інформацію подано українською та англійською мовами. Та оскільки тираж видання - лише 700 примірників, то поки що воно буде справжнім раритетом і чекатиме наступних перевидань, аби стати доступним для читачів і на Вінниччині, і за її межами.