40 обласних полігонів зі сміттям використають енергоефективно

Рівень енергоефективності Вінницької області в 2011році склав 71% в порівняні з нормами Європейського Союзу. Саме тому Вінниччина очолила рейтинг найбільш енергоефективних регіонів в Україні, згідно з даними аналітичного центру „Бюро економічних і соціальних технологій”

Як повідомив під час засідання підсумкової Колегії за 2011 рік, заступник голови Вінницької ОДА Роман Аксельрод, на часі стоїть гостро питання заощадження природного газу, а також його заміщення нетрадиційними видами палива.

- В 2011 році в рамках на впровадження енергоощадних технологій підприємствами та організаціями всіх форм власності спрямовано 73,7 млн.грн, заощаджено 32,3 тис. тонн умовного палива, що відповідає грошовому еквіваленту 52 млн. грн., - повідомив Роман Аксельрод. - Серед основних енергоощадних заходів 2011 року - виробництво енергії малими електростанціями, що дало змогу зекономити 23,9 тис. тонн умовного палива; впровадження енергоощадних технологій в сфері промислового виробництва, реконструкція теплових мереж та котелень. В бюджетних установах області встановлено 25,3 тисячі енергозберігаючих ламп, що дало економію 100 тонн умовного палива, а запровадження енергоощадного вуличного освітлення зекономило 386 тонн умовного палива.

Серед основних енергоощадних заходів також зазначив Роман Аксельрод заміну в закладах соціальної сфери застарілих вугільних котлів на нові, що працюють на альтернативних видах палива. Зокрема, замінено застарілі вугільні котли в дільничній лікарні с. Комсомольське Козятинського району. На лушпинні соняшника працює котел в Оратівському районі, встановлено піролізного котла на місцевому біопаливі в гімназії у Жмеринці.

На Колегії йшлося про те, що в перспективі будь-який новозбудований об’єкт не має перевищувати витрати енергії 75 квт/год на кв.м в рік. За приклад слід взяти новозбудовану Томашпільську школу, де показник споживання теплової енергії 38-40 квт/год на кв.м в рік. Також у місті Козятин всі бюджетні заклади переведені на альтернативні види палива. В 2012 році планується скоротити споживання природного газу на 3 млн. куб.м в рік.

Переведено на електричне опалення житловий фонд та соціальну сферу сіл Гулі Барського району, Серединка Бершадського району, Трибусівка Піщанського району.

З обласного бюджету виділено більше 2 млн. грн. на реалізацію енергоефективних проектів на об’єктах спільної комунальної власності територіальних громад області.

Вінницька ОДА в рамках реалізації програм по енергозбереженню взяла за приклад місто Вінниця, що наприкінці 2011 року реалізувала спільний проект вартістю 1,6 мільйонів між Вінницькою міською радою та німецькою компанією HAASE по санації полігону побутових відходів в с.Стадниця.

На території Вінницької області є 40 полігонів твердих побутових відходів, де можна впроваджувати проекти використання відходів залишкового газу.

Влада планує енергоефективно використовувати потенціал сміттєзвалищ за рахунок будівництва сміттєпереробного заводу.В цьому напрямку ведеться робота у Вінниці, де розробляється проект по розміщенню механіко-біологічного сміттєпереробного заводу.