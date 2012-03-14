Держава ухвалила Стратегію розвитку громадянського суспільства

Координаційна рада ухвалила Стратегію державної політики щодо розвитку громадянського суспільства в Україні

Члени Координаційної ради з питань розвитку громадянського суспільства при Президентові України розглянули та схвалили Стратегію державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні та План першочергових заходів з реалізації Стратегії.

Як передає кореспондент УНІАН, Стратегію та План її реалізації під час першого засідання Координаційної ради представила радник Президента України – керівника ГУ з питань конституційно-правової модернізації АП, голова Координаційної ради Марина СТАВНІЙЧУК.

Вона зауважила, що Стратегія спрямована на реалізацію принципів, пріоритетів, потреб та завдань державної політики у сфері розвитку громадянського суспільства. Вона визначає напрями діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо створення належних умов для розвитку громадянського суспільства.

М.СТАВНІЙЧУК пояснила, що мова йде про приведення національного законодавства у цій сфері до європейських стандартів. Зокрема, це закони про громадські організації, мирні зібрання, місцеві референдуми та інші законодавчі акти.

Також вона наголосила на потребі забезпечення участі громадянського суспільства у процесах формування та реалізації державної, регіональної та місцевої політики.

Серед інших завдань Стратегії автори визначили сприяння становленню та саморозвитку мережі інститутів громадянського суспільства; забезпечення умов для здійснення ефективного громадського контролю за діяльністю органів державної влади та органів місцевого самоврядування, зокрема, щодо запобігання корупції, підвищення прозорості в діяльності цих органів тощо.

Очікуваними результатами виконання Стратегії до 2015 року є створення сприятливих законодавчих, фінансових, податкових та організаційних умов для утворення та функціонування інститутів громадянського суспільства. А також забезпечення інституційної спроможності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування щодо ефективної взаємодії із інститутами громадянського суспільства.

Як відомо, Вінницька обласна рада першою 14 лютого поточного року ухвалила Програму сприяння розвитку громадянського суспільства у Вінницькій області на 2012-2015 рр. В обласному бюджеті на фінансування програми закладено 3 млн. грн., зокрема в 2012 р. передбачено витратити 945 тис. грн. Голова Вінницької обласної ради Сергій Татусяк ввійшов до складу Координаційної ради.

