Вінницьку фірму підозрюють в участі у конвертаціній схемі

Другого квітня співробітники податкової міліції ДПС у Вінницькій області провели обшук в офісі вінницького товариства з обмеженою відповідальністю, що спеціалізується на послугах із будівництва та проектування. Підставою для проведення слідчих дій стало рішення Миколаївського суду: посадовці вінницького товариства обґрунтовано підозрюються у веденні фінансово-господарських операцій із місцевою фіктивною фірмою.

Про це повідомила старший інспектор з ОД штабу управління податкової міліції ДПС у Вінницькій області Ольга Шишківська.

В ході розслідування встановлено, що протягом року вінничани регулярно замовляли та оплачували будівельні, будівельно-монтажні та проектні роботи у миколаївської фірми на загальну суму понад 3,2 млн. грн.. Дану суму, відповідно, включали до витрат.

Між тим, в ході відпрацювання отримано відомості, що зазначене підприємство входить до складу конвертаційного центру. Воно не знаходиться за юридичною та фактичною адресами та зареєстровано на підставну особу.

За свідченнями директора, первинні бухгалтерські документи, в тому числі по взаємовідносинах із вінницьким ТОВ від свого імені не підписував, фінансово-господарською діяльністю підприємства не займався.

Таким чином, використовуючи фіктивні фірми, вінничани умисно, з корисливих мотивів вивели з-під оподаткування більше 3 млн. грн., в тому числі понад 500 тисяч гривень податку на додану вартість.

Загалом же на сьогодні податківцями встановлено більше 5 фірм із ознаками фіктивності, з якими вінницька фірма вела фінансово-господарські операції.

Встановлено також, що частина переведених на рахунки фіктивних фірм коштів поверталася на товариство у вигляді готівки.

Податківці підозрюють керівника товариства у користуванні послугами конвертаційного центру.