Компенсацію за перевезення пільговиків не віддають вже півроку

Козятинські підприємці, які займаються пасажирськими перевезеннями, вже півроку не можуть домогтися повернення з Державного бюджету компенсацій, передбачених за транспортування школярів та пільговиків.

Про це на прес-конференції повідомив заступник голови Вінницької ОДА Григорій Дерун.

Таку скаргу оприлюднили підприємці району на зустрічі з заступником губернатора під час виїзної зустрічі посадовця із тамтешніми бізнесменами.

Загалом, повідомив Григорій Дерун, протягом двох місяців його роботи на посаді він побував у п'ятнадцяти районах і містах області. І скарг представників малого і середнього бізнесу вистачає.

Основні „гнобителі” підприємців, за словами Григорія Деруна, не стільки перевіряльники, як енергетики та газовики, позаяк вимагають у них для отримання техумов на підключення об'єктів до газо – та електропостачання купу документів, а самі дозвільні документи за дорогі.

Також підприємці в районах не задоволенні умовами продовження договорів оренди землі та водних об'єктів, - наразі вони мусять проходити через процедуру аукціону. Проте якраз ця норма – не з тих, де влада готова безапеляційно ставати на бік бізнесу, бо аукціони суттєво поповнюють місцеві бюджети.

Втім, найбільшою перешкодою для ведення та розвитку малого і середнього бізнесу „підприємницький” заступник губернатора вважає неможливість отримати кредити, а також зависокі відсоткові ставки за кредитами. Відтак, чимало підприємств стикаються з поступовим вимиванням обігових коштів.

Разом з ускладненням умов ведення бізнесу після ухвалення Податкового Кодексу згадані причини призводять до того, що значна кількість малих підприємців згортає свою діяльність.

За словами Григорія Деруна, за перший квартал здали свідоцтва платника єдиного податку 1987 малих підприємців області, - проти 1762-х, які ризикнули зайнятись підприємництвом.