За смерть вінницької породіллі лікарі відбулись доганами

Догани за смерть породіллі дістали шестеро вінницьких лікарів, повідомляє ТСН.

36-річна жінка померла під час пологів від розриву однієї з головних кровоносних артерій.

Родичі звинувачують акушерів, а медики захищаються, - мовляв, жінка мала складне генетичне захворювання і була попереджена про те , що вагітність для неї небезпечна.

Вона народжувала сама до останнього. В останній момент, коли після переймів почалися потуги, жінка померла.

Згорьовані родичі нині винуватять лікарів.

- Вона ж казала, я підпишу вам усе, що в мене ніяких претензій, тільки будь-ласка, зробить мені кесарів розтин, але ж ні,– кажуть родичі.

У Марини було рідкісне генетичне захворювання, синдром Елерса-Данлоса, при я кому страждають всі сполучні тканини в організмі. З дитинства вона перебувала під наглядом у спеціалізованих медзакладах. Але ставати на облік вагітною прийшла пізно, на 16-му тижні. Вінницькі лікарі одразу запропонували перервати вагітність. Жінка відмовилася.

Відтак, Марину попередили, що відповідальність за наслідки бажання стати мамою лежатиме на ній.

Як каже начальник департаменту охорони здоров’я Вінницької міської ради Людмила Грабович, обізнаною про те, що їй не можна народжувати, була сама пацієнтка, обізнані про це повинні були бути й лікарі.

Смерть при пологах - надзвичайна подія. Обласні чиновники винуватять місцевих лікарів за те, що не відправили жінку народжувати і спеціалізований столичний заклад.

В результаті, шестеро медпрацівників отримали догани і пішли на переатестацію.

- Коли її починали відправляти в декрет, її потрібно все-таки було відправити на рівень обласної структури. Якщо ж там не забажали б її узяти, - хоча, дуже в цьому сумніваюсь,-треба було відправляти пацієнтку самостійно на рівень Києва, - каже Грабович.

Цей випадок ще розгляне експертна комісія Міністерства охорони здоров’я.

Наразі ж головний акушер-гінеколог України В’ячеслав Камінський каже, що вини вінницьких лікарів він особисто не бачить. Синдром Елерса найскладнішого 4-го ступеня, як у вінницької породіллі, - пряме протипоказання проти вагітності. Жінка, будучи при надії, щодня важила життям і могла взагалі не доходити до пологів. Тому рішення було за пацієнткою.

- Якщо раніше медики категорично забороняли при певних станах вагітніти, то сьогодні ми цього не можемо робити, - каже Камінський.

Уміння спілкуватися з пацієнтами і пояснювати все докладно – так само життєво необхідні лікарю, як і професійна підготовка.

Днями на облік у Вінниці стала ще одна вагітна з синдромом Елерса-Данлоса.