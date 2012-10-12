Вінниччина – лідер з ефективного використання енергоресутрсів

В Україні тільки 43,1% енергоресурсів використовується ефективно.

Про це свідчать дані рейтингу енергоефективності регіонів, який вчора представив аналітичний центр Бюро економічних і соціальних технологій (БЕСТ), - повідомляє glavnoe.ua

У 2009 році цей показник був вищим - 54%.

У звіті аналізується використання енергоресурсів в промисловості, сфері послуг, сільському господарстві та житловому секторі в Україні, а також в країнах Євросоюзу.

"За 100% ми взяли показники ЄС, і вийшло, що в нашій країні майже 60% ресурсів витрачається неефективно",- пояснює старший економіст БЕСТ Борис Додонов.

У Держагентстві енергоефективності та енергозбереження кажуть, що дані звіту будуть використані при створенні регіональної програми заходів у сфері енергоефективності.

"Ми брали участь у підготовці цього рейтингу і маюємо намір спиратися на нього у своїй роботі",- відзначає глава Держенергоефективності Микола Пашкевич, не уточнюючи, як саме агентство має намір вплинути на цю ситуацію.

Згідно з даними БЕСТ, найгірша ситуація в промисловості - рівень її енергоефективності становить 25,7% від рівня країн ЄС. У сільському господарстві цей показник досягає 31,5%, у сфері послуг - 47,7%, а в житлово-комунальному комплексі - 62,1%. За розрахунками БЕСТ, якби промислові споживачі перейшли на обладнання, що використовується в країнах ЄС, вони щорічно економили б 7,97 млрд. євро. Житлово-комунальний сектор - 3,93 млрд. євро, сфера послуг - 980 млн. євро, а сільське господарство - 670 млн. євро.

Саме в агропромисловому комплексі енергозберігаючі технології впроваджуються швидше за все, розповідає президент Асоціації учасників ринку альтернативних видів палива та енергії Віталій Давій. Провідний менеджер департаменту енергозбереження та зміни клімату ЄБРР Сергій Масліченко пов'язує це з масштабністю інвестицій, яких вимагає переоснащення промисловості.

"За останні пару років Україна стала непопулярною у європейських інвесторів, тому кошти на модернізацію залучити складно",- відзначає Масліченко.

За словами Давія, серед промисловців модернізацією стурбовані лише найбільші учасники ринку - "Інтерпайп", ІСД, "Метінвест холдинг", ДТЕК.

"Більшість заводів, особливо в хімічній і машинобудівній галузях, споживають немислимі обсяги енергоносіїв, як за часів СРСР",- додає він.

Серед областей найбільш ефективно використовують енергоресурси виявилися Вінницька (65,5% від рівня ефективності ЄС), Херсонська (64,7%) і Закарпатська (62,4%). А найгірші показники виявилися в Дніпропетровській (30,1%), Луганської (30,2%) і Запорізькій (34,1%) областей.

Микола Пашкевич вважає, що рейтинг говорить про перевагу аграрних областей над промисловими в просуванні проектів у сфері енергоефективності.

"У нас просто немає таких фінансових потоків і можливостей, як в промислових областях сходу країни. І споживачі змушені економити електроенергію, шукати альтернативні види палива, використовувати відходи сільського господарства",- пояснив голова Вінницької облдержадміністрації Микола Джига.

Він повідомив, що за останні три роки в області відкрилися два великих заводи з виробництва пелетів з соломи, дві великі сонячні електростанції, три міні-гідроелектростанції, і було налагоджено виробництво біопалива.

За даними Держенергоефективності, в енергозберігаючі проекти у Вінницькій області вкладено близько $380 млн, що більше, ніж у Луганській і Дніпропетровській областях разом узятих.