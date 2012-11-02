У Крижополі в гріються "буржуйками"

Без опалення уже 12 років живуть мешканці багатоповерхівок містечка Крижопіль на Вінниччині. Кожного року перед початком холодів у людей паніка. За часів Радянського Союзу кожна п’ятиповерхівка мала власну котельню, яка працювала на вугіллі. Десять будинків опалювались централізовано. З розвалом країни занедбали і комунальну сферу. Аби не мерзнути в 20 градусні морози, люди почали вигадувати, як зігрітись. І на поверхах, як за війни, з’явились буржуйки та грубки.

Дозволу на такі обігрівачі, звичайно, ніхто не давав. Але влада на це закриває очі, бо альтернативи поки що не може запропонувати. Єдиний вихід, кажуть у сільській раді – створення об’єднання власників будинків. Тоді люди зможуть разом з владою профінансувати ремонти і відновити роботу котелень.

- Хто буржуйкою зразу грівся, хто грубку робив, хто котли ставив, тепер уже на світло більшість перейшли, - говорить жителька селища Крижопіль Світлана Міщук.

У містечку 16 тисяч населення. Половина з них мешкає саме у багатоповерхівках. Призвичаїтись до постійної відсутності опалення люди ніяк не можуть. Кажуть, якось дико у час розвинутих технологій носити на 5-й поверх оберемки дров. Мешканці квартир знають – ставити грубки заборонено. Але страх перед холодом страшніший за страх перед штрафами.

– Знаємо, що не можна, але діти маленькі все і грітися нам ми ж теж не можемо в шубах ходити по квартирі, - додає місцева Лідія Лозовська.

Самовільно встановлене опалення небезпечно, кажуть пожежники. В одному із будинків Крижополя уже була неприємність через необережне поводження з пічним опаленням. Але, як кажуть в управлінні з надзвичайних ситуацій – без актів та заяв заходити у квартири людей не мають права. Дають лише рекомендації та приписи.

- Це порушення не тільки правил пожежної безпеки, а й архітектурних, цих норм і правил, на жаль, впливу безпосереднього на мешканців ми не маємо, тому що це приватна власність, - говорить Олександр Кутовий, начальник прес-центру ТУ ГМНС України у Вінницькій області.

Як живуть люди – владі не байдуже, кажуть в сільській раді. Там уже декілька років шукають рішення проблеми. Єдиний варіант - створення об’єднання власників будинків. Тоді мешканці багатоповерхівок зможуть наполовину із владою профінансувати ремонти котелень.

- Ми зараз працюємо над тим, щоб створити об’єднання співвласників і запустити котельню щоб було як раніше + я думаю тисяч 500 треба, щоб все обладнати оновити так як воно було раніше, - гворить Віктор Збидюк, заступник селищного голови Крижополя.

Робити ремонти за власні гроші людям не звикати. До всього того, що немає опалення у будинках постійно тече дах і вода надходить по годинам. Але на це уже закривають очі, аби їх дійсно підтримали у адміністрації – і вирішили проблему з теплом. Адже, кожного зимового місяця на ектрообігрівачах – витрачають по 300- 500 гривень. А дров заготовляють – щонайменше на три тисячі.