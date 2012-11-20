На заводі "Термінал" досі лежать токсичні відходи

На підтримку екологічної рівноваги у області працює 18 державних установ, які здійснюють збір та аналіз інформації про стан довкілля. У Вінницькій області під особливою охороною держави знаходиться 404 територій та об’єктів природно-заповідного фонду (2,07% від площі області).

Про стан та основні проблеми екологічної безпеки Вінницької області на прес-конференції розповідав начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища у Вінницькій області Володимир Крисько.

Успішною стала співпраця Держуправління та ряду владних інституцій, що дало суттєві зрушення у вирішенні питання утилізації непридатних хімічних засобів захисту рослин. Так, з Джуринського міжобласного пункту захоронення отрутохімікатів із 1045 тонн непридатних пестицидів більше 1023,7 тонн уже вивезено.

- На сьогодні практично вже три райони Вінницької області очищено від відходів, це – Немирівський район, Тульчинський та Погребищенський. Вінницька область може сподіватись на повне очищення від цих токсичних відходів протягом одного-двох років, – каже начальник державного управління охорони навколишнього природного середовища Володимир Крисько.

Однак залишається ще ряд проблем, наприклад, відходи, накопичені роками на підприємствах, що обанкрутіли. Саме там не було вирішено питання утилізації. Так, на території ВАТ «Завод Термінал» на кінець 2005 року було 120,365 тонн відходів гальванічного виробництва, на території колишнього заводу ВАТ «Вінницький завод «Ореол» знаходиться 20 тонн відходів, ДП «45 експериментальний механічний завод» – понад 100 тонн, серед яких гальванічні шлами, осад від травлення алюмінію, відпрацьовані масла та мастила.

Такі небезпечні речовини потрапляють у підземні води, і з часом все частіше. Ми вже маємо випадки забруднення підземних вод сполуками хрому (смт Турбів та Старе місто м.Вінниці), повідомлєя Вінниця‘ОК.

- Дана проблема не повинна бути проблемою виключно Вінницької міської влади, оскільки ліквідація названих відходів потребує мільйонів гривень. Так само й у вирішенні проблеми ліквідації накопичених непридатних пестицидів необхідно залучати кошти державного та обласного фондів ОНПС, – говорить Володимир Крисько.

Щодо стану поверхневих вод, на 44 річках області встановлено 95 створів контрольних спостережень. На 33 створах аналіз проводиться один раз у квартал, решта – контролюється при обстеженні підприємств. У цілому якість поверхневих водойм залишилась стабільною та задовільною, кисневий режим – добрим. Найвагомішим фактором забруднення водойм є робота очисних споруд каналізації та відсутність каналізування в більшості населених пунктах області. Основною проблемою майже всіх ОСК Вінниччини є наднормативне забруднення стічних вод органічними сполуками та азотом амонійним.

Щодо стану атмосферного повітря, його контроль у м.Вінниця щоденно проводить обласний центр з гідрометеорології (два автоматичні пости по вул. Київська, 25 та Немирівське шосе, 29). Згідно даних обласної санітарно-епідеміологічної служби у 2011 році вміст важких металів у повітрі не перевищував норми, однак повітря було забруднене пилом (це залежить від наявності вітру), оксидом вуглецю, оксидами азоту, формальдегідом тощо.

- У 2011 році на охорону атмосферного повітря витрачено 47,6 млн грн., на покращення стану доріг – 181,1 млн грн. – говорить Володимир Крисько. – Термінової реконструкції зараз потребують ОСК м.Могилів-Подільський.

Варто згадати проекти Генеральних планів населених пунктів, висновки щодо погодження яких дає Держуправління. У багатьох випадках проектанти не дотримуються законодавчих норм, якими визначені розміри прибережно-захисних смуг.

Вирішення цих та інших екологічних проблем на Вінниччині потребує спільних зусиль та певного часу. Успішним підґрунтям розв’язання їх є злагоджена робота органів державної влади, місцевого самоврядування та громадських організацій.