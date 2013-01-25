Комуністи делегують до облради молодь

Щойно закінчилась позачергова 41-ша партійна конференція Вінницької облорганізації КПУ.

Як повідомляє кореспондент УНІАН-Вінниччина, делегати визначились зі своїми висуванцями, які поборються за мандат депутата обласної ради в третьому та чотирнадцятому округах.

Прикметно, що вінницькі комуністи зробили ставку на молодь.

Так, у Бершадському районі за довіру виборців позмагається 26-річний Максим Кирилюк. Він – перший секретар Гайсинського райкому КПУ, а також голова Громадської ради при Гайсинській РДА.

Суперництво опозціонерам та висуванцям партії влади у Калинівському районі складе 27-річний секретар Вінницького обкому КПУ Сергій Драчук. Він також на громадських засадах працює помічником – консультантом народного депутата України від КПУ Михайла Герасимчука.

Наразі КПУ у Вінницькій обласній раді не представлена.