Невтішна статистика: Україна стала третьою у світі за кількістю жертв мін та нерозірваних боєприпасів

16:03, 03 квітня 2018
Війна
683
Очищення від мін та снарядів може тривати десятиліттями після закінчення боїв / фото facebook.com/Стас Кухарчук

Читайте такожХуг закликає сторони конфлікту на Донбасі невідкладно втілити зобов'язання щодо перемир'я

Про це у вівторок, 3 квітня, повідомили в організації Handicap International, передає DW.com.

Згідно зі звітом Landmine Monitor, у 2016 році через вибухи мін та снарядів було вбито та поранено понад 8,6 тисячі людей, тоді як у 2013 році їхня кількість складала 3,4 тисячі.

Найчастіше жертвами стають жителі зон конфліктів Афганістану, Сирії, України та Ємену. Там часто бомбардують житлові райони, в яких потім залишається багато снарядів. У 2016 році від вибухів постраждало 1,5 тисячі дітей. Крім того, понад 1,8 тисячі людей стали жертвами саморобних вибухових речовин, в тому числі 1180 - в Афганістані. 90 відсотків жертв були вбиті та травмовані саме боєприпасами, які залишилися після бойових дій.

У Handicap International зазначають, що очищення від мін та снарядів може тривати десятиліттями після закінчення бойових дій. "Вибухонебезпечні залишки війни запобігають безпечному поверненню населення до своїх будинків", - зазначила представниця організації Єва Марія Фішер.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Теги: #війна#боєприпаси