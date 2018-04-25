Командувач Об'єднаних сил на Донбасі: вони зможуть дати жорстку відповідь, аж до знищення атакуючих підрозділів

Антитерористична операція на Донбасі завершиться 30 квітня, на зміну їй прийде Операція Об'єднаних сил.

Об'єднані сили на Донбасі уповноважені давати жорстку відповідь на атаки проросійських терористів.

Про це командувач Об'єднаних сил на Сході України Сергій Наєв заявив в інтерв'ю "Фактам".

"На будь-які провокації Об'єднані сили уповноважені давати жорстку відповідь, аж до знищення атакуючих підрозділів супротивника", - сказав він.

Читайте такожЗавершення АТО на Донбасі: Генштаб готується до переходу до операції Об’єднаних сил 30 квітня

За словами Наєва, протистояти проросійським бойовикам на Донбасі у форматі АТО складно. Він наголосив, що операція Об'єднаних сил має зовсім іншу мету і передбачає виконання інших військових завдань.

"Першочергове наше завдання — припинити безкарні обстріли українських позицій і загибель наших солдатів та мирних громадян", - підсумував командувач Об'єднаних сил.

Раніше Наєв прокоментував заяви експертів про те, що в липні-серпні Кремль може наказати бойовикам почати вторгнення.