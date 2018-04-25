Командувач Об'єднаних сил на Донбасі: вони зможуть дати жорстку відповідь, аж до знищення атакуючих підрозділів

14:30, 25 квітня 2018
Війна
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Ілюстрація REUTERS

Про це командувач Об'єднаних сил на Сході України Сергій Наєв заявив в інтерв'ю "Фактам".

"На будь-які провокації Об'єднані сили уповноважені давати жорстку відповідь, аж до знищення атакуючих підрозділів супротивника", - сказав він.

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За словами Наєва, протистояти проросійським бойовикам на Донбасі у форматі АТО складно. Він наголосив, що операція Об'єднаних сил має зовсім іншу мету і передбачає виконання інших військових завдань.

"Першочергове наше завдання — припинити безкарні обстріли українських позицій і загибель наших солдатів та мирних громадян", - підсумував командувач Об'єднаних сил.

Раніше Наєв прокоментував заяви експертів про те, що в липні-серпні Кремль може наказати бойовикам почати вторгнення.

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Теги: #АТО#Донбас#операція Об’єднаних сил