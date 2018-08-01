Розруха і "рай" для злодіїв: в Мережі показали постапокаліптичні кадри з окупованого Луганська (фото, відео)

Сьогодні колишні банки і підприємства, які «були запечатані» перед евакуацією персоналу, виглядають, як після масштабного погрому.

Журналісти показали, як виглядають сьогодні занедбані підприємства і банки окупованого Луганська.

Як йдеться у відеосюжеті видання «Реальная газета», в 2014 році, коли жителі активно залишали Луганськ, закритими залишилися не лише житлові будинки, але підприємства, банки, фабрики. Зараз багато з них до цих пір стоять пусткою, повільно перетворюючись у видобуток для мисливців за кольоровим металом.

Туди ж ходять ті, хто хоче здобути інформацію, в тому числі і для шахрайських цілей. За словами юриста Юрія Чудовського, маючи важливі дані, можна сидіти в ізоляторі на підконтрольній території, та вчиняти злочини з допомогою телефону – проводити операції з фіктивними чорними ріелторами та нотаріусами «ЛНР», використовуючи знайдені в покинутих установах ідентифікаційні коди і ксерокопії паспортів. Юрист зазначає, що банки, які не вивезли копії документів своїх клієнтів, порушили закон в частині обов'язків зі зберігання персональних даних.

Місцева жителька розповіла, що біля таких будівель водяться всілякі асоціальні елементи. «Небезпечно ходити там, небезпечно, звичайно, вечорами», – каже жінка.

Сьогодні колишні банки і підприємства Луганська, які «були запечатані» перед евакуацією персоналу, виглядають, як після масштабного погрому – розбиті вікна, стіни і двері пошкоджені, а майно, що залишилося після злодіїв, розкинуте.

Відео: "Реальна газета"