У Сербії затримали ватажка сербських "добровольців", які воювали на боці бойовиків на Донбасі

Генеральна прокуратура України провадить слідство щодо Живковича у справі про участь шести громадян Сербії у збройному конфлікті на сході України.

Сербська поліція за підозрою в організації участі громадян Сербії у війні в іншій країні затримала лідера організації «Четницький рух» Братислава Живковича.

Як йдеться в повідомленні Радіо Свобода, Генеральна прокуратура України провадить слідство щодо Живковича у справі про участь шести громадян Сербії у збройному конфлікті на сході України на боці підтримуваних Росією бойовиків.

Громадян Сербії в Україні звинувачують у нападах на українські сили на околицях Донецька й Луганська в складі праворадикальної організації Unité Continentale.

Міністерство внутрішніх справ Сербії повідомляє, що підозрюваного затримали на 48 годин, потім йому мають висунути обвинувачення.

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За участь сербських громадян у війнах за кордоном карний кодекс Сербії передбачає покарання від шести місяців до пʼяти років позбавлення волі, а для організаторів – від двох до десяти років.

Живкович був учасником бойових дій у Косові. У час анексії Криму Росією 2014 року він очолював групу сербських громадян, які прибули на півострів з метою надати «братню допомогу» російським окупантам.

«Четницький рух» – незареєстрована екстремістська організація. У Другій світовій війні «четниками» називали підрозділи, які співпрацювали з німецькими окупантами у боротьбі проти червоних партизанів.

У лютому 2018 року Вищий суд у Белграді оголосив 28 вироків щодо сербських громадян, які брали участь у війні в Україні. 26 із них визнали себе винними і пішли на угоду зі слідством. Чотирьох осіб засудили до термінів ув’язнення, інші отримали умовні терміни.

Нагадаємо, в рамках розслідування щодо розв’язання Росією агресивної війни проти України українські правоохоронці встановили особи 54 іноземних найманців, які брали участь у бойових діях проти України. Більшість з них - італійці, але також є французи, іспанці, серби, фіни, чехи й навіть один громадянин США. Їхній вичерпний список Київ передав до Міжнародного кримінального суду.