У штабі АТО заявили про загострення ситуації вздовж лінії розмежування
13:47, 20 березня 2015Війна
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Збройні провокації з боку бойовиків зберігаються по всій лінії розмежування.
REUTERS
Протягом доби в зоні проведення антитерористичної операції ситуація дещо загострилася.
Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.
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"Ситуація в зоні АТО має тенденцію до загострення - збройні провокації з боку бойовиків зберігаються по всій лінії розмежування", - сказав Лисенко.
Він підтвердив раніше озвучену інформацію про те, що впродовж доби терористи вперше за останній місяць обстріляли українські позиції із "Градів" біля Сокольників, а також чотири рази вівся вогонь із танків.
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