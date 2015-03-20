У штабі АТО заявили про загострення ситуації вздовж лінії розмежування

Протягом доби в зоні проведення антитерористичної операції ситуація дещо загострилася.

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу в Києві повідомив речник АТО Андрій Лисенко.

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"Ситуація в зоні АТО має тенденцію до загострення - збройні провокації з боку бойовиків зберігаються по всій лінії розмежування", - сказав Лисенко.

Він підтвердив раніше озвучену інформацію про те, що впродовж доби терористи вперше за останній місяць обстріляли українські позиції із "Градів" біля Сокольників, а також чотири рази вівся вогонь із танків.