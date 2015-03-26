ОБСЄ поки не може зафіксувати відведення важкого озброєння в зоні АТО

Про це повідомив на брифінгу прес-секретар місії ОБСЄ Майкл Боцюрків.

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Відповідаючи на запитання, чи може місія ОБСЄ зафіксувати відведення важкого озброєння, Боцюрків відповів: "Ще ні, але процес продовжується, ми моніторимо, ми бачимо багато руху… Так, дійсно, техніка поїхала, але ми маємо перевірити, куди відведена техніка і де вона перебуває".

За його словами, спочатку обидві сторони не надавали основної інформації, яку вимагала місія стосовно відведення важкого озброєння, але "зараз ми бачимо деякі позитивні моменти".

Майкл Боцюрків зазначив, що впродовж перших днів після підписання мінських домовленостей місія ОБСЄ бачила рух важкого озброєння, але спостерігачам місії треба було переконатися, що ці озброєння дійсно відводяться, а також скільки їх в реєстрах, за якими маршрутами вони будуть відводитися і в яких місцях перебувати. У зв’язку з цим місія ОБСЄ запросила доступ до реєстрів обладнання і місць, де ця техніка буде паркуватися.

"Отже, нам треба було неодноразово приїжджати в місця дислокації цієї техніки і перевіряти, чи перебуває там техніка і далі. Для цього нам потрібний був безперешкодний і безпечний доступ і пересування. Ми спостерігали багато її руху, і нам тепер треба перевірити, наскільки вона відведена і де вона перебуває", - додав Майкл Боцюрків.

Як повідомляв УНІАН, мінськими домовленостями від 12 лютого передбачено припинення вогню на Донбасі з 15 лютого, а також відведення важкого озброєння від лінії розмежування на Донбасі.