Бойовики не пускають спостерігачів у райони, прилеглі до кордону з Росією - ОБСЄ

Про це розповів заступник голови спеціальної моніторингової місії (СММ) ОБСЄ Олександр Хуг передає DW із посиланням на німецьку медіакомпанію n-tv.

За його словами, ситуація у регіоні відносно спокійна. Порушення режиму припинення вогню, в основному, відбуваються східніше Маріуполя і навколо Донецького аеропорту.

"Обидві сторони при цьому використовують озброєння калібром понад 100 міліметрів, яких, згідно з мінськими угодами, там бути не повинно. Таким чином, можна сказати, що виведення важких озброєнь досі не завершене", - зазначив Хуг.

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Причому він відмовився оцінювати, яка зі сторін конфлікту краще виконує мінські угоди. "Найчастіше важко сказати, що стало причиною чергової перестрілки", - пояснив представник ОБСЄ.

Водночас Олександр Хуг наголосив, що діяльність місії спостерігачів серйозно ускладнена в районах, контрольованих бойовиками.

З одного боку, тому що правила безпеки забороняють відправляти неозброєних спостерігачів в ті місця, де їхньому життю може щось загрожувати.

З іншого боку, бойовики не допускають спостерігачів у певні райони, особливо на території, прилеглі до кордону з Росією. "Там, як ми припускаємо, розташовується постійна логістична база, яка підтримує сепаратистів", - заявив Хуг.

Відповідаючи на питання про те, чи можуть спостерігачі контролювати можливе отримання сепаратистами підкріплення з Росії, Хуг зазначив, що у завдання місії входить перешкоджати таким операціям.

"Ми покликані описувати ситуацію на місці. Спостерігачі кілька разів повідомляли про перекидання важких озброєнь зі сходу у напрямку лінії фронту і про наявність спеціальних видів зброї. Крім того, ми часто бачили, що озброєні й одягнені у військову форму люди з відзнаками Російської Федерації проникають на територію східної України", - пояснив заступник голови СММ ОБСЄ.

Раніше в ОБСЄ повідомили, що бойовики продовжують вивозити вугілля з Донбасу до Росії.