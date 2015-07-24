ОБСЄ не підтверджує інформацію про відведення бойовиками озброєння калібром менше 100 мм

Як передає кореспондент УНІАН, про це Хуг сказав сьогодні на брифінгу у Донецьку.

Заступник голови місії пояснив, що заяви бойовиків про відведення від лінії розмежування озброєння калібром менше 100 мм є некоректними. За його словами, насправді "декілька танків та зброя малого калібру були переміщені поруч з лінією зіткнення".

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"Рух зброї має мало спільного з повним виведенням зброї. Все, що ми можемо сказати, що вони перемістили озброєння, але ми не можемо підтвердити якимсь чином, чи перевірити, що це озброєння було повністю відведеним, і що знаходиться на належних відстанях (від лінії зіткнення)", - заявив Хуг.

Як повідомляв УНІАН, раніше місія ОБСЄ заявляла, що бойовики показали озброєння калібром менше 100 мм, яке зібралися відводити від лінії зіткнення.

Президент України Петро Порошенко доручив членам Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі за результатами засідання, яке відбулося у Мінську 21 липня, підписати угоду, яка б гарантувала створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії розмежування.

Нагадаємо, бойовики так званої Донецької народної республіки заявили про завершення відведення танків і бронетехніки, оснащених знаряддями менше 100 мм зі "спокійних ділянок" лінії фронту.