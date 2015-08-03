В зоні АТО найскладніша обстановка на західних околицях Донецька

Про це повідомив представник адміністрації президента з питань АТО Андрій Лисенко. За його словами, на Луганському напрямку найбільш складною залишається ситуація в Станично-Луганському районі. Бойовики провели дві серії провокацій – рано вранці та пізно ввечері. При цьому важке озброєння з боку противника не застосовувалося.

Читайте такожЗа добу на Донбасі загинули четверо українських військових, 15 поранено

"Водночас з 22 години до опівночі бойовики вели вогонь по селу-супутнику Станиці Луганської – Валуйському. Противник стріляв зі 152-мм гармат, які розташовані безпосередньо у місті Луганськ. Поодинокі провокації із застосуванням стрілецької зброї і мінометів зафіксовано біля Щастя та селf Оріхове, що на Бахмутській трасі", - зазначив Андрій Лисенко.

Натомість наші блокпости біля села Золоте противник обстрілював з мінометів протягом цілого дня. Вогонь вівся з боку окупованого Первомайська.

"На Донецькому напрямку надзвичайно складною залишається ситуація в районі Світлодарська. Вчора вранці ворожий мінометний обстріл наших позицій тривав понад 3 години. Під вогонь також потрапили спостерігачі Спільного центру з контролю та координації – міни розірвалися за 100 метрів від їхнього пункту управління. В трикутнику Логвинове – Калинівка – Комуна бойовики зосередили велику кількість важкої військової техніки і відкрито обстрілюють українські позиції, у тому числі й у світлу пору доби. Водночас позиції на лінії Санжарівка – Розсадки – Луганське успішно утримуються силами АТО", - зауважив речник АП з питань АТО.

Також за словами Андрія Лисенка, в районі Горлівки вчора було достатньо спокійно. Зафіксовано лише кілька збройних провокацій на лінії зіткнення у північно-західних околицях цього окупованого міста. Від Ленінського до Верхньоторецького вчора режим тиші загалом зберігався.

"На західних околицях Донецька обстановка залишається незмінно найскладнішою. Бойові дії з епізодичним застосуванням танків та артилерії ведуться у цілодобовому режимі. Під ворожим обстрілом опинилися житлові квартали Авдіївки та Водяного. Слід зазначити, що активність бойовиків біля Мар’їнки дещо знизилася", - повідомив він.