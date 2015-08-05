Матіос: суд Києва заочно заарештував начальника Генштабу ЗС Росії
Шевченківський райсуд міста Києва прийняв рішення про доставку до суду та взяття під варту начальника Генштабу Збройних сил РФ Валерія Герасимова.
Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "112 Україна".
"Шевченківським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого і процесуального керівника, та прийнято рішення про доставку до суду й обрання міри запобіжного заходу - утримання під вартою - усім без виключення особам, які були озвучені на брифінгу. Тобто, начальника ГШ ЗС РФ, і встановленим й допитаним у справі військовослужбовцям ЗС РФ 98-ї дивізії повітряно-десантних військ ЗС Російської федерації", - заявив Матіос.
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Як повідомляв УНІАН раніше, Анатолій Матіос на брифінгу в Києві заявив, що Росія вторглася на територію України в кінці серпня 2014 року для стримування сил АТО і недопущення оточення ними Донецька.
Також Матіос повідомив, що в період з 8 по 23 серпня 2014 року за наказами Герасимова по позиціях сил АТО в напрямку Савур-Могила – Успенка – Амвросіївка з території РФ систематично здійснювалися масові ракетно-артилерійські обстріли з установок «Град», «Смерч», «Ураган», і це підтверджено доказами.
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Також Матіос повідомив, що начальник Генштабу Російської Федерації з 2013 року керував розробкою й реалізацією злочинного плану з порушення суверенітету України.
Як повідомляв УНІАН, начальнику Генерального штабу збройних сил РФ Валерію Герасимову та ще 10 російським військовим повідомлено про підозру, і вони оголошені в міждержавний розшук у зв'язку з подіями в Іловайську у серпні 2014 року.