Матіос: суд Києва заочно заарештував начальника Генштабу ЗС Росії

Про це заявив головний військовий прокурор України Анатолій Матіос в ефірі телеканалу "112 Україна".

"Шевченківським районним судом міста Києва задоволено клопотання слідчого і процесуального керівника, та прийнято рішення про доставку до суду й обрання міри запобіжного заходу - утримання під вартою - усім без виключення особам, які були озвучені на брифінгу. Тобто, начальника ГШ ЗС РФ, і встановленим й допитаним у справі військовослужбовцям ЗС РФ 98-ї дивізії повітряно-десантних військ ЗС Російської федерації", - заявив Матіос.

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Як повідомляв УНІАН раніше, Анатолій Матіос на брифінгу в Києві заявив, що Росія вторглася на територію України в кінці серпня 2014 року для стримування сил АТО і недопущення оточення ними Донецька.

Також Матіос повідомив, що в період з 8 по 23 серпня 2014 року за наказами Герасимова по позиціях сил АТО в напрямку Савур-Могила – Успенка – Амвросіївка з території РФ систематично здійснювалися масові ракетно-артилерійські обстріли з установок «Град», «Смерч», «Ураган», і це підтверджено доказами.

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Також Матіос повідомив, що начальник Генштабу Російської Федерації з 2013 року керував розробкою й реалізацією злочинного плану з порушення суверенітету України.

Як повідомляв УНІАН, начальнику Генерального штабу збройних сил РФ Валерію Герасимову та ще 10 російським військовим повідомлено про підозру, і вони оголошені в міждержавний розшук у зв'язку з подіями в Іловайську у серпні 2014 року.