Штаб АТО повідомив про відсутність збройних провокацій бойовиків на Донбасі

Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.

Українські військові займаються інженерним обладнанням позицій, очищенням територій від вибухонебезпечних предметів.

Користуючись затишшям, представники підрозділів цивільного військового співробітництва (ЦВС) провели низку зустрічей у шкільних і позашкільних навчальних закладах з нагоди Дня захисника України. Тільки в Маріуполі представники ЦВС провели уроки мужності в десяти школах і коледжах.

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У Волновасі спільно з фіскальною службою визначено майданчик для гуманітарних конвоїв, що прибувають до цього регіону.

У місті Красногорівка відновлено мобільний зв'язок. Продовжується робота із його відновлення і в Мар'їнському районі.