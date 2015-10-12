Штаб АТО повідомив про відсутність збройних провокацій бойовиків на Донбасі
Сьогоднішній день у зоні проведення антитерористичної операції минув спокійно, збройних провокацій з боку терористів не було.
Про це повідомляє прес-центр АТО у Facebook.
Українські військові займаються інженерним обладнанням позицій, очищенням територій від вибухонебезпечних предметів.
Користуючись затишшям, представники підрозділів цивільного військового співробітництва (ЦВС) провели низку зустрічей у шкільних і позашкільних навчальних закладах з нагоди Дня захисника України. Тільки в Маріуполі представники ЦВС провели уроки мужності в десяти школах і коледжах.
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У Волновасі спільно з фіскальною службою визначено майданчик для гуманітарних конвоїв, що прибувають до цього регіону.
У місті Красногорівка відновлено мобільний зв'язок. Продовжується робота із його відновлення і в Мар'їнському районі.