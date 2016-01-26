Бойовики ховають заборонене озброєння в окупованому Терновому - ОБСЄ

Про це йдеться у звіті за 25 січня, опублікованому сьогодні.

"У порушення пов'язаних з відведенням озброєння місць, 22 січня зображення наземної розвідки, які є у розпорядженні Спеціальної моніторингової місії, виявили присутність 17 самохідних гаубиць (важке озброєння) на військовому полігоні поруч з контрольованим "ДНР" селом Тернове", - сказано у звіті.

Окрім того, стверджується, що повітряна розвідка показала зосередження іншої військової техніки на військовому полігоні неподалік Тернового. Так, було помічено 12 артилерійських установок на буксирі, 55 військових вантажівок, 120 броньованих транспортних засобів та 115 одиниць іншого невстановленого військового спорядження.

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Разом з тим, 53 броньованих транспортних засобів, 35 військових вантажівок та 30 одиниць іншого невизначеного військового спорядження було зафіксовано неподалік селища Бугаївка.

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При цьому сказано, що спостерігачі місії побачили розташування іншої військової техніки поруч з населеними пунктами.

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Зокрема, два бронетранспортери (БТР-80) та три машини бойової піхоти (БМП-2) були помічені поруч з контрольованим владою містом Золоте (60 км на північний захід від Луганська), два БМП-1 та одну зенітну установку ЗУ-23 на буксирі військової вантажівки неподалік контрольованого бойовиками "ЛНР" села Весела Гора (16 км на північ від Луганська), 13 військових вантажівок та один плавучий бронетранспортер МТ-ЛБ у контрольованому бойовиками "ЛНР" селищі Ювілейному (10 км на захід від Луганська) та одну БМП-2 неподалік контрольованого "ЛНР" села Піонерське (19 км на схід від Луганська).