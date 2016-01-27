Геращенко: бойовики знов пообіцяли допустити Червоний Хрест до вирішення питань ексгумації й ідентифікації загиблих

Про це на сторінці у соцмережі написала уповноважена президента України з мирного врегулювання ситуації на Донбасі, народний депутат від «Блоку Петра Порошенка» Ірина Геращенко. Вона повідомила, що брала участь у засіданні контактної групи по скайпу.

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«Говорили про пошук зниклих безвісти. Представники бойовиків вчергове пообіцяли допустити місію МКЧХ до питань ексгумації та ідентифікації загиблих. Хотілося б, щоб хоч одна обіцянка реалізувалася», – відзначила Геращенко.

Також, за її словами, ключовою темою обговорення була робота КПВВ (контрольних пунктів в’їзду-виїзду).

«Голова агенції з відновлення Донбасу Вадим Черниш поінформував ОБСЄ про зусилля України у вдосконаленні роботи пунктів. Актуальним залишається питання відкриття автомобільного переїзду в Луганській області, але воно тісно пов’язане з безпековим питанням», – зазначила народний депутат.

На порядку денному – питання розмінування, в тому числі й від розмінування залежить відкриття автомобільного КПВВ, додала Геращенко.