Вдень бойовики з мінометів обстріляли низку позицій сил АТО

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у соцмережі. «На Донецькому напрямку «гаряче» було поблизу Авдіївки, де ворог обстрілював наші укріплення з мінометів калібру 82 мм. По опорному пункту в районі Опитного російські терористи вели вогонь з міномета калібром 120 мм та автоматичного гранатомету. Позиції поблизу Луганського терористи обстріляли з міномета калібру 82 мм та БМП. А укріплення сил АТО в Пісках та Опитному були обстріляні зі стрілецької зброї», - зазначається у зведенні.

Читайте такожЗа добу в зоні АТО поранені 3 українських військовихНа Маріупольському напрямку бойовики вели вогонь з міномету калібру 82 мм по українських позиціях в Широкиному, а з гранатометів - по опорному пункту поблизу Мар’їнки.

Збройні сили України впродовж дня вогонь у відповідь не відкривали.